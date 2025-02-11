Эксперт рассказала мужчинам, как пережить расставание из-за размера пениса

Разрыв отношений из-за слишком большого или слишком маленького пениса оказывает разрушительное воздействие на человека, считает эксперт по психосексуальным проблемам Лоррейн Гровер. Совет о том, как пережить такое расставание и преодолеть неуверенность в себе, она дала в беседе с изданием Surrey Live.

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Гровер отметила, что любое расставание может вызвать проблему с самооценкой, как у мужчин, так и у женщин. Еще разрушительнее для личности, если человека бросают из-за особенностей его тела, затрагивающих сексуальность.

« Э т о в ы з ы в а е т ч у в с т в о т р е в о г и и с т р е с с а и м о ж е т с т а т ь п р и ч и н о й э р е к т и л ь н о й д и с ф у н к ц и и у м у ж ч и н » , — п р е д у п р е д и л а э к с п е р т .

Кроме того, по мнению Гровер, у переживших такое расставание мужчин может появиться страх сексуальной близости.

Чтобы избежать этого, Гровер посоветовала мужчинам не концентрироваться на размере полового органа, а сместить акцент на удовольствие от секса.

« И с т и н н а я у в е р е н н о с т ь п р и х о д и т о т п р и н я т и я с е б я и п о н и м а н и я т о г о , ч т о б л и з о с т ь — э т о б о л ь ш е , ч е м п р о с т о п р о н и к н о в е н и е » , — с к а з а л а о н а .

Специалистка посоветовала чаще вспоминать о своих сильных сторонах в постели и за ее пределами, увеличить время прелюдии, чтобы снять напряжение и сделать секс приятнее для обоих.

Гровер добавила, что мужчинам, которые беспокоятся о размере полового члена, полезно работать с самооценкой в повседневной жизни. Она посоветовала заняться фитнесом, освоить новый навык или сделать еще что-нибудь, чтобы поверить в себя.

В случае если тревога, неуверенность и сексуальная дисфункция становятся постоянными, Гровер призвала обратиться к психотерапевту или сексотерапевту.

« О н п о м о ж е т в а м с п р а в и т ь с я с л ю б ы м и г л у б и н н ы м и с т р а х а м и , п е р е о с м ы с л и т ь н е г а т и в н ы е м ы с л и и н а й т и с т р а т е г и и п р е о д о л е н и я т р е в о ж н о с т и » , — з а к л ю ч и л а э к с п е р т .

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