Психолог назвала критерии, по которым мужчины оценивают девушек в Сети

Психолог Любина назвала критерии, по которым мужчины оценивают девушек в Сети
В преддверии Дня святого Валентина многие девушки задумываются, как лучше привлечь внимание на сайтах знакомств и найти себе партнера. Психолог Татьяна Любина рассказала, на что мужчины обращают внимание в анкетах и какие ошибки чаще всего совершают женщины.
По ее словам, представители сильного пола в первую очередь оценивают анкету визуально, однако вопреки стереотипам чаще смотрят на лицо, а не на тело. Любина предостерегла от использования старых или чрезмерно обработанных фото, поскольку никто не хочет разочароваться при встрече. Если девушка сильно изменилась за последние годы, лучше обновить фото в профиле, чем рисковать потерять доверие.
Если мужчина уже заинтересовался снимком, следующим этапом становится текст анкеты. В ней важно показать, что у девушки насыщенная жизнь и интересные увлечения. Представители сильного пола обращают внимание на остроту ума, хобби, работу и стиль жизни. Если женщина с юмором рассказывает о себе и дает понять, что у нее есть интересы помимо отношений, это привлекает, считает психолог.
— Бывает, что девушки сообщают о том, какие партнеры им не подходят и не интересуют. Есть заблуждение, что такое заявление убережет от разочарований и привлечет целеустремленных парней без вредных привычек. Но это неверная стратегия. Лучше сосредоточиться на позитиве, — рекомендовала специалист.
Многие девушки также не указывают, чего именно хотят от знакомств, а это может привести к лишним неудачным контактам. Если женщина ищет серьезные отношения, то об этом нужно написать заранее. По словам эксперта, это не оттолкнет достойных спутников, а, наоборот, привлечет их внимание.
После обмена симпатиями по фото начинается переписка, здесь очень важно не допустить ошибок. Любина подчеркнула, что девушкам не нужно бояться проявить инициативу.
— Кому-то нравится легкое веселое и ненавязчивое общение, а кто-то не прочь почитать «лонгриды» о вашей жизни. Постарайтесь сразу поймать «волну» и почувствовать собеседника. Но помните, что мужчины ценят активное участие и внимание к себе в диалоге, — отметила эксперт в беседе с Life.ru.
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