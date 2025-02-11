Психотерапевт высказалась о состоянии Канье Уэста

Американский рэпер Канье Уэст явно имеет давнее психическое расстройство и усугубляет свое состояние запрещенными веществами. Ему нужна срочная помощь, в противном случае его действия станут опасны для окружающих, заявил психотерапевт Евгений Фомин Общественной Службе Новостей.

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« В с е е г о с т р а н н ы е п о с т у п к и , н а п р и м е р , п у б л и к а ц и я м а т е р и а л о в д л я в з р о с л ы х н а м н о г о м и л л и о н н у ю а у д и т о р и ю – э т о п р и з н а к н а л и ч и я м е н т а л ь н о г о н е д у г а . Ч е л о в е к с т р е з в ы м р а с с у д к о м , а у ж т е м б о л е е , п у б л и ч н ы й , в р я д л и с е б е т а к о е п о з в о л и т » , – о т м е т и л с п е ц и а л и с т .

В данный момент музыкант вряд ли может трезво оценивать свои действия, а употребление психоактивных веществ и алкоголя усугубляет заболевание. В будущем все это грозит серьезными последствиями, опасностью для других людей и настоящей трагедией, подчеркнул врач. Он связал проблемы звезды также с неспособностью пережить славу, отметив, что на этом фоне Уэст начал считать себя полубогом.

Сейчас рэпер, вероятно, проходит лечение, но, судя по всему, оно часто срывается из-за отказа следовать рекомендациям. Все это приводит к наблюдаемым сегодня последствиям, заключил психотерапевт.

Напомним, за последние несколько дней американский рэпер Канье Уэст попал сразу в несколько скандалов. В том числе он объявил, что страдает аутизмом, сообщил чернокожим, что «рабство — это выбор», признался в любви к Гитлеру и так далее. Подробности – в материале «Газеты.Ru».