Названа неожиданная опасность трудоголизма

Трудоголизм не только вредит здоровью и отношениям, но и подрывает моральные принципы, делая людей менее склонными к этичному поведению. К такому выводу пришли ученые из Астонского университета (Великобритания) и Лейпцигского университета (Германия). Исследование опубликовано в научном издании Journal of Organizational Behavior (JOB).

Специалисты провели два опроса с участием более 1500 сотрудников в Италии и Великобритании.

Результаты показали, что трудоголизм усиливает моральное разъединение — процесс, при котором люди оправдывают свои действия, отходя от этических норм. Это приводит к тому, что сотрудники реже высказываются о проблемах, даже если замечают неэтичное поведение.

« Т р у д о г о л и к и , с о с р е д о т о ч е н н ы е н а з а д а ч а х и л и ч н ы х д о с т и ж е н и я х , с к л о н н ы и г н о р и р о в а т ь м о р а л ь н ы е н о р м ы . О н и о п р а в д ы в а ю т м о л ч а н и е , с ч и т а я е г о б е з в р е д н ы м и л и н е о б х о д и м ы м д л я в ы п о л н е н и я р а б о т ы » , — о б ъ я с н и л а в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я , п р о ф е с с о р Р о б е р т а Ф и д а .

Особенно ярко этот эффект проявляется в организациях с климатом личной заинтересованности, где индивидуальная выгода ставится выше коллективного благополучия. В таких условиях трудоголики еще чаще отстраняются от моральных обязательств, что способствует сохранению неэтичных практик.

Ученые призвали работодателей пересмотреть корпоративную культуру. Вместо поощрения сверхурочной работы и чрезмерной самоотдачи необходимо создавать условия, которые поддерживают этическое поведение и поощряют сотрудников высказываться о проблемах.