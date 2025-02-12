Как жизнь в микроквартире влияет на ментальное здоровье

Проживание в квартире с очень маленькой площадью приводит к апатии, депрессии и повышенной раздражительности. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила психолог Наталья Наумова.
Ранее аналитики одного из сервисов по поиску недвижимости выяснили, что количество вариантов жилья площадью до 28 квадратных метров на столичном рынке аренды выросло в семь раз за последние пять лет. По данным экспертов, больше всего микроквартир сдается в Коммунарке, Очаково-Матвеевском, Внукове, Нижегородском районе и Троицке. В среднем же за такое жилье владельцы просят 57,7 тысячи рублей в месяц.
По словам Натальи Наумовой, недвижимость небольшой площади негативно влияет на психологическое состояние человека.
"Он чувствует себя загнанным в клетку. Формируется апатия, депрессия, повышенная раздражительность, чувство беспомощности и невозможности справиться с возникающими трудностями".
Особенно тяжело, если в маленькой квартире проживают несколько человек и время от времени конфликтуют. Ссоры в этом случае неизбежны, так как жильцам просто тесно друг с другом. К тому же у человека в целом могут быть переживания и проблемы, которые хочется пережить одному, напомнила специалист.
"Когда возникает конфликт в маленькой квартире, нет возможности отдалиться, – приходиться быть очень близко друг к другу. Тут очень высоки риски аффективных состояний: люди могут либо уходить из дома, либо причинять вред себе или окружающим. Для одного оптимальная квартира должна быть не менее 35–40 квадратных метров. Если проживает несколько, для каждого необходимо 15–18 метров. Желательно, чтобы были свои комнаты. Обособленность и возможность отдыха наедине с собой поможет привести себя в ресурсное состояние и благополучно себя чувствовать психологически", – предупредила психолог.
Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов объяснил, почему в городе ввели запрет на строительство микроквартир. По его словам, это необходимо для соблюдения баланса между числом жителей и необходимой социальной инфраструктурой. Кроме того, такая недвижимость влечет за собой не очень комфортные условия проживания в среднесрочной перспективе.