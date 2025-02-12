Как жизнь в микроквартире влияет на ментальное здоровье

Проживание в квартире с очень маленькой площадью приводит к апатии, депрессии и повышенной раздражительности. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила психолог Наталья Наумова.

Ранее аналитики одного из сервисов по поиску недвижимости выяснили, что количество вариантов жилья площадью до 28 квадратных метров на столичном рынке аренды выросло в семь раз за последние пять лет. По данным экспертов, больше всего микроквартир сдается в Коммунарке, Очаково-Матвеевском, Внукове, Нижегородском районе и Троицке. В среднем же за такое жилье владельцы просят 57,7 тысячи рублей в месяц.

По словам Натальи Наумовой, недвижимость небольшой площади негативно влияет на психологическое состояние человека.

" О н ч у в с т в у е т с е б я з а г н а н н ы м в к л е т к у . Ф о р м и р у е т с я а п а т и я , д е п р е с с и я , п о в ы ш е н н а я р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь , ч у в с т в о б е с п о м о щ н о с т и и н е в о з м о ж н о с т и с п р а в и т ь с я с в о з н и к а ю щ и м и т р у д н о с т я м и " .

Особенно тяжело, если в маленькой квартире проживают несколько человек и время от времени конфликтуют. Ссоры в этом случае неизбежны, так как жильцам просто тесно друг с другом. К тому же у человека в целом могут быть переживания и проблемы, которые хочется пережить одному, напомнила специалист.

" К о г д а в о з н и к а е т к о н ф л и к т в м а л е н ь к о й к в а р т и р е , н е т в о з м о ж н о с т и о т д а л и т ь с я , – п р и х о д и т ь с я б ы т ь о ч е н ь б л и з к о д р у г к д р у г у . Т у т о ч е н ь в ы с о к и р и с к и а ф ф е к т и в н ы х с о с т о я н и й : л ю д и м о г у т л и б о у х о д и т ь и з д о м а , л и б о п р и ч и н я т ь в р е д с е б е и л и о к р у ж а ю щ и м . Д л я о д н о г о о п т и м а л ь н а я к в а р т и р а д о л ж н а б ы т ь н е м е н е е 3 5 – 4 0 к в а д р а т н ы х м е т р о в . Е с л и п р о ж и в а е т н е с к о л ь к о , д л я к а ж д о г о н е о б х о д и м о 1 5 – 1 8 м е т р о в . Ж е л а т е л ь н о , ч т о б ы б ы л и с в о и к о м н а т ы . О б о с о б л е н н о с т ь и в о з м о ж н о с т ь о т д ы х а н а е д и н е с с о б о й п о м о ж е т п р и в е с т и с е б я в р е с у р с н о е с о с т о я н и е и б л а г о п о л у ч н о с е б я ч у в с т в о в а т ь п с и х о л о г и ч е с к и " , – п р е д у п р е д и л а п с и х о л о г .

Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов объяснил, почему в городе ввели запрет на строительство микроквартир. По его словам, это необходимо для соблюдения баланса между числом жителей и необходимой социальной инфраструктурой. Кроме того, такая недвижимость влечет за собой не очень комфортные условия проживания в среднесрочной перспективе.