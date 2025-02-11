Кто такие нормисы и как их распознать в толпе

Современный интернет-сленг постоянно пополняется новыми словами, и одно из них — нормис. Кто это такой, почему это слово стало популярным и нормально ли в целом быть нормисом, «Газета.Ru» выяснила у клинического психолога Валерии Амелиной-Прилепской.

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Откуда взялось слово «нормис» и как его употребляют

Слово «нормис» происходит от английского слова normie, что можно перевести как «нормальный, обычный человек». Оно начало активно использоваться в интернет-сообществах, особенно на форумах и в социальных сетях, для обозначения людей, которые придерживаются общепринятых норм и стандартов. Нормисы часто рассматриваются как те, кто не интересуется узкими темами или субкультурами, предпочитая общаться на более широкие и доступные темы.

В зарубежном интернет-сленге слово «норми» начали употреблять еще в 2000-х годах. Тогда так называли обычных людей без инвалидности или особенностей развития. Со временем значение слова стало шире, и сегодня оно охватывает всех, кто ведет себя согласно общепринятым социальным нормам. В российском сегменте интернета слово «нормис» начало набирать популярность позже — примерно с середины 2010-х годов.

Что слово «нормис» означает в интернет-культуре

Использование слова варьируется: одни применяют его с нейтральной окраской, просто в качестве обозначения среднестатистического человека, другие могут использовать слово «нормис» как оскорбление, намекая на незрелость или отсутствие интереса к актуальным, но в то же время не мейнстримным трендам.

В интернете нормисов часто высмеивают за их образ жизни. Слово «нормис» стало неотъемлемой частью интернет-сленга. Многие мемы, включая популярные «нормис мемы», высмеивают или подчеркивают типичные черты представителей этого типа. Возникло даже выражение «босс нормисов», обозначающее человека, который является образцом для подражания среди нормисов.

​​Помимо обычных мемов, пользователи часто создают бинго , которое помогает определить, насколько вы нормис. В него обычно включают такие пункты:

Одеваетесь в масс-маркете;

Имеете детей в 20-25 лет;

Короткая стрижка у мужчин, длинные волосы и трендовая прическа у женщин;

Слушаете музыку из топ-чартов;

Ваша страница в соцсетях не фейковая и содержит много личных фото;

Придерживаетесь общепринятой морали… и так далее.

Оскорбительно ли слово «нормис»

Термин «нормис» может восприниматься по-разному в зависимости от контекста. В одних случаях он используется с легкой иронией и шутками, а в других — как способ обозначить кого-то «низшего» в иерархии интернет-культуры. Для многих это слово стало оскорбительным, особенно когда упоминается в негативном ключе или в сопоставлении с более «крутыми» и «интеллектуальными» субкультурами — например, с теми же альтушками или альт-ребятами, которые ведут более экстравагантный, противоположный нормисам образ жизни, и не придерживаются общепринятых норм в общении, поведении и стиле одежды.

Кто такие нормисы простыми словами

Нормисы — это люди, которые предпочитают идти по «среднестатистической» дорожке, особо не выдумывая и не выбиваясь из общей колеи. Они в меру следят за трендами, в меру подкованы в темах поп-культуры и не особо стараются быть на шаг впереди всех. Можно сказать, это такие «комфортные консерваторы» в современном мире.

Представьте себе типичного нормиса: он не выделяется в толпе, носит удобную, но модную одежду, его жизнь базируется на привычных интересах. Нормисы обожают современные технологии, активно пользуются соцсетями и стараются быть в курсе новинок, но только поверхностно. Главное для них — быть с «потоком», не углубляясь в нечто более сложное или необычное.

Однако нормисы — не просто сторонники стабильности. Они представляют определенный стиль жизни, в котором важны самоидентификация и социальные связи. Им комфортно в привычной среде; они не боятся жить по правилам, ведь это помогает им чувствовать себя защищенными. Несмотря на это, нормисы могут иногда столкнуться с критикой за консерватизм и нежелание принимать новшества.

Как ведут себя типичные нормисы: 4 ключевые черты

1. Ориентация на мейнстрим

Нормис отслеживает популярные сериалы, крупные инфоповоды и топ-чарты в музыке. Скорее всего, он знает последние хитовые треки и, услышав знакомую мелодию, воскликнет: «О, это же то, что сейчас во всех чартах!» Однако не ждите, что он будет первым пробовать новый андеграунд-жанр — зачем, если уже есть уютные и проверенные хиты, заученные до дыр?

По сути, нормисы живут в рамках общественного мнения. Это те, кто часто не задает себе вопросов о своих желаниях и стремлениях. Вместо серьезного самоанализа они выбирают легкий путь — их девиз: «Мне и так норм». Это защитный механизм, помогающий уйти от конфликтов и лишних переживаний. Они предпочитают избегать ситуаций, которые могут вызвать недовольство или осуждение.

2. Комфорт превыше всего

В жизни нормиса мало места для экспериментов и резких перемен. Он ценит стабильность и предпочитает хорошо знакомые вещи. Это тот человек, который закажет самую популярную позицию в меню: пиццу «Маргарита», пасту «Карбонара» и салат «Цезарь». Эти блюда проверены годами и точно ему понравятся.

Нормисы часто остаются в своей зоне комфорта, будь то хобби, стиль жизни или круг общения. Да, они могут попробовать что-то новое, но исключительно по рекомендации друга или когда новинка становится мейнстримом. Их девиз: «Если работает, зачем менять?»

3. Социальная гибкость

Нормис не любит спорить о политике или вступать в жаркие дискуссии по поводу авангардного искусства. Он охотно поддержит нейтральную беседу — например, о вчерашней серии любимого сериала или новом приложении для хранения списков дел.

4. Минимум конфликтов

Чаще всего нормисы держатся золотой середины, избегая крайностей. Они не будут спорить до хрипоты, доказывая свое мнение (как сделали бы душнилы), — уж лучше согласиться с собеседником и пойти дальше по своим обыденным делам.

Как одеваются нормисы

1. Джинсы + футболка = надежная классика

В гардеробе нормиса, скорее всего, найдется несколько пар денима (обычно в синих и черных оттенках) и универсальные футболки, свитшоты, толстовки, лонгсливы (однотонные или с неброскими принтами). Это их «боевой комплект», который подходит на все случаи: от похода на работу или учебу до встречи с друзьями.

2. Кроссовки и кеды

Обувь — главный элемент любого образа. Нормисы выбирают в основном проверенные бренды и модели кроссовок, которые подходят к большинству нарядов — чаще всего это кеды Nike и Adidas. Редко когда они осмеливаются на массивные «ugly sneakers» или неоновые расцветки. Классика — вот, что стоит у них на полке. Зимой нормисы носят черные или коричневые ботинки без всяких клепок и цепей — потому что «стильно, но без перебора».

3. Неброские цвета и аккуратный крой

Если заглянуть в шкаф типичного нормиса, там будет царство серого, черного, синего и белого. Яркие вещи могут присутствовать, но скорее всего в формате небольших акцентов, вроде шапки или аксессуара. Крой — прямой, без лишних деталей. В общем, все, что легко сочетать и не требует лишних раздумий утром.

4. Минимализм в аксессуарах

Нормисы не обвешиваются кольцами и кулонами. Они отдают предпочтение простым часам (желательно узнаваемого бренда, но без золотых вставок) и серьгам-гвоздикам (если носят серьги вообще). Женщины-нормисы любят удобные, практичные и, главное, трендовые в сезоне сумки без вычурных элементов. Мужчины-нормисы предпочитают базовые рюкзаки и мужские сумки с короткими ручками, которые берут с собой и на работу, и в магазин, и на встречу с друзьями в бар.

Плюсы и минусы быть нормисом: мнение психолога

Быть нормисом — это жизнь между крайностями, где общепринятые нормы создают комфорт и стабильность, но при этом могут забрать частичку вашего «я», отметила в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог и гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская. По ее словам, нормисы — это люди, которые не имеют «изюминки» и не идентифицируют себя как индивидуальность, а их поведение и мысли определяются социальными нормами и ожиданиями.

« Т а к и е л ю д и ч а с т о у т р а ч и в а ю т к о н т а к т с с о б о й , с в о и м и ж е л а н и я м и и п о т р е б н о с т я м и . В р е з у л ь т а т е о н и н е з н а ю т , к т о о н и б е з о к р у ж а ю щ и х . В ж и з н и э т о м о ж е т с о з д а т ь с л о ж н о с т и , и к а к з а щ и т н а я р е а к ц и я , н о р м и с ы п р е д п о ч и т а ю т г о в о р и т ь , ч т о у н и х в с е х о р о ш о . Э т о п о м о г а е т и з б е ж а т ь н е п р и я т н ы х э м о ц и й и с и т у а ц и й . С т р е м л е н и е н е в ы д е л я т ь с я м о ж е т б ы т ь с в я з а н о с о п а с е н и я м и о с у ж д е н и я , п о э т о м у н о р м и с ы н е р и с к у ю т и н е о т с т а и в а ю т с в о и и н т е р е с ы » , — о т м е т и л а п с и х о л о г в б е с е д е с « Г а з е т о й . R u » .

Хотя у такого поведения есть плюсы. Например, нормисы могут быть более спокойными и устойчивыми к стрессу, особенно в современном обществе, где достигаторство стало нормой.

« Н о р м и с ы н е з а г о р а ю т с я ц е л я м и , и э т о п о з в о л я е т и м и з б е г а т ь в ы г о р а н и я — о н и « э н е р г о с б е р е г а ю щ и е » , — В а л е р и я А м е л и н а - П р и л е п с к а я , к л и н и ч е с к и й п с и х о л о г .

Плюсы быть нормисом

Отсутствие лишней драмы. Когда ты «как все», жизнь в каком-то смысле проще: меньше дискуссий о странных хобби, не нужно защищать свои причуды. Меньше шансов влезть в конфликт на почве «чего-то не такого».

Когда ты «как все», жизнь в каком-то смысле проще: меньше дискуссий о странных хобби, не нужно защищать свои причуды. Меньше шансов влезть в конфликт на почве «чего-то не такого». Удовлетворенность тем, что есть. Нормисы не страдают от вечной гонки за «большим и лучшим». Они ценят то, что у них есть: стабильную работу, уютный дом, близких людей. Их девиз: «Мне и так норм». Это здорово, потому что нормисы умеют находить счастье в мелочах.

Нормисы не страдают от вечной гонки за «большим и лучшим». Они ценят то, что у них есть: стабильную работу, уютный дом, близких людей. Их девиз: «Мне и так норм». Это здорово, потому что нормисы умеют находить счастье в мелочах. Собеседник-универсал. Нормисы, как правило, в теме всех популярных (скорее даже мейнстримных) мемов, сериалов и трендов. Они легко находят общий язык с большинством людей своего возраста. Их стиль общения и поведение не вызывают вопросов или недопонимания, что делает их взаимодействие с окружающими спокойным и комфортным.

Нормисы, как правило, в теме всех популярных (скорее даже мейнстримных) мемов, сериалов и трендов. Они легко находят общий язык с большинством людей своего возраста. Их стиль общения и поведение не вызывают вопросов или недопонимания, что делает их взаимодействие с окружающими спокойным и комфортным. Жизнь без сюрпризов. Приятно знать, что твой день расписан, как ежедневник офисного сотрудника: никаких форс-мажоров и резких кульбитов «под настроение». Людям иногда очень не хватает стабильности и уверенности в завтрашнем дне, чем может похвастаться большинство нормисов.

Нормисы кажутся спокойными и уравновешенными, но их жизнь может напоминать «день сурка», обратила внимание гештальт-терапевт. Каждый день похож на предыдущий: работа, привычные развлечения, разговоры на общие темы. Да, они избегают стресса, но порой это становится синонимом однообразия и недостатка эмоций. Нормисам недостает ярких впечатлений и глубоких переживаний — их эмоциональный мир может оказаться довольно скучным.

« М н о г и е н о р м и с ы с о в е р ш е н н о н е з н а к о м ы с с о б о й . Ч е л о в е к н е м о ж е т в с е г д а о щ у щ а т ь с е б я н о р м а л ь н о , в е д ь у н а с е с т ь м н о ж е с т в о э м о ц и й . У н о р м и с о в ж и з н ь м о ж е т к а з а т ь с я м о н о т о н н о й и б е с ц в е т н о й , ч т о д е л а е т и х с у щ е с т в о в а н и е п о х о ж и м н а « д е н ь с у р к а » , — В а л е р и я А м е л и н а - П р и л е п с к а я , к л и н и ч е с к и й п с и х о л о г .

Собеседница «Газеты.Ru» предположила, что нормисы действительно могут проживать застой в жизни.

« У н о р м и с о в н е т р а з н о о б р а з и я и к р а с о ч н о с т и , и х о т я о н и м о г у т н а х о д и т ь с я в с о с т о я н и и с п о к о й с т в и я , ж и з н ь п р о х о д и т м и м о . В и т о г е о н и с о х р а н я ю т с в о и н е р в ы в п о р я д к е , н о т е р я ю т и н т е р е с к н а с т о я щ и м п е р е ж и в а н и я м » , — о б р а т и л а в н и м а н и е к л и н и ч е с к и й п с и х о л о г .

Минусы быть нормисом

Немного скучновато. Когда жизнь течет без резких поворотов, может возникать чувство «а не упускаю ли я что-то?» Фантомная тоска по яркой экзотике просыпается в самый обычный вторник, пока нормис сидит на работе и пьет чай.

Когда жизнь течет без резких поворотов, может возникать чувство «а не упускаю ли я что-то?» Фантомная тоска по яркой экзотике просыпается в самый обычный вторник, пока нормис сидит на работе и пьет чай. Риск стать «серой массой». Нормисы не стремятся выделяться, и это может сыграть с ними злую шутку. В обществе, где ценится индивидуальность, быть «как все» иногда означает оставаться незамеченным.

Нормисы не стремятся выделяться, и это может сыграть с ними злую шутку. В обществе, где ценится индивидуальность, быть «как все» иногда означает оставаться незамеченным. Личное недоверие к новому. Нормисы редко пробуют что-то новое, если это еще не залетело в тренды или не стало популярным. Новые блюда, новые места, новые впечатления — все это часто остается за рамками их интересов. В результате их мир может стать слишком ограниченным, а это не всегда хорошо для личностного роста.

Нормисы редко пробуют что-то новое, если это еще не залетело в тренды или не стало популярным. Новые блюда, новые места, новые впечатления — все это часто остается за рамками их интересов. В результате их мир может стать слишком ограниченным, а это не всегда хорошо для личностного роста. Сложно раскрыться. Иногда внутри нормиса сидит тайный гик или авангардный художник, но он не спешит об этом рассказывать. Казалось бы, все просто, но «нормис»-статус подталкивает его держать страсть при себе.

Вместе с тем, быть нормисом — это не хорошо и не плохо, это просто один из способов жить. Главное — понимать, что у любого выбора есть свои плюсы и минусы. Если вам комфортно в роли нормиса, наслаждайтесь этим. Но если вы чувствуете, что хотите большего, — не бойтесь выйти из зоны комфорта.