Эксперт назвал причину успеха телефонных мошенников

Финэксперт назвал «тотальное одиночество» причиной успеха телефонных мошенников
Злоумышленники пользуются психологической уязвимостью жертв.
Доверчивых людей легко ввести в трансовое состояние, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.
«Большая проблема — мошенники пользуются психологической уязвимостью. Они не дают достаточного времени своей жертве, выдают море новых сведений. Также феномен 21 века — это тотальное одиночество. Можно представить современного гражданина, который целый день находится в одиночестве. У него формально есть какие-то близкие друзья, но на самом деле он наедине сам с собой. То есть нет другой пары глаз и рук, которые могли бы его вывести из состояния транса. Введение в это состояние происходит для мошенников легко».
Ранее жительница Самары отдала мошенникам более 421 млн рублей. Злоумышленники похитили деньги под предлогом защиты средств от перевода для нужд ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В публикации в Telegram-канале она рассказала, что женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили о попытках несанкционированного перевода средств с её банковского счёта.