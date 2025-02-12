Эксперт назвал причину успеха телефонных мошенников

Злоумышленники пользуются психологической уязвимостью жертв.

Доверчивых людей легко ввести в трансовое состояние, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

« Б о л ь ш а я п р о б л е м а — м о ш е н н и к и п о л ь з у ю т с я п с и х о л о г и ч е с к о й у я з в и м о с т ь ю . О н и н е д а ю т д о с т а т о ч н о г о в р е м е н и с в о е й ж е р т в е , в ы д а ю т м о р е н о в ы х с в е д е н и й . Т а к ж е ф е н о м е н 2 1 в е к а — э т о т о т а л ь н о е о д и н о ч е с т в о . М о ж н о п р е д с т а в и т ь с о в р е м е н н о г о г р а ж д а н и н а , к о т о р ы й ц е л ы й д е н ь н а х о д и т с я в о д и н о ч е с т в е . У н е г о ф о р м а л ь н о е с т ь к а к и е - т о б л и з к и е д р у з ь я , н о н а с а м о м д е л е о н н а е д и н е с а м с с о б о й . Т о е с т ь н е т д р у г о й п а р ы г л а з и р у к , к о т о р ы е м о г л и б ы е г о в ы в е с т и и з с о с т о я н и я т р а н с а . В в е д е н и е в э т о с о с т о я н и е п р о и с х о д и т д л я м о ш е н н и к о в л е г к о » .

Ранее жительница Самары отдала мошенникам более 421 млн рублей. Злоумышленники похитили деньги под предлогом защиты средств от перевода для нужд ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В публикации в Telegram-канале она рассказала, что женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили о попытках несанкционированного перевода средств с её банковского счёта.