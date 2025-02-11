В брачном агентстве рассказали о требованиях современных мужчин

Нацеленные на серьезные отношения и брак мужчины часто бывают очень заняты, чтобы «искать» ту самую в ресторанах и на городских улицах. На сайтах знакомств они обычно не «светятся», считая их развлечением для подростков. А вот к свахам и в брачные агентства потенциальные женихи давно протоптали дорогу. Как правило, они заранее составляют список пожеланий и требований, под которые должна подходить будущая избранница.

Сваха Анна Осипова рассказала, кого готовы взять в жены взыскательные соискатели. Как выяснилось, у каждой возрастной категории свои особенности. И проще всего найти будущую жену для относительно молодых мужчин или же женихов пенсионного возраста. Их требования не заоблачны и вполне выполнимы. Но обо всем по порядку.

Потому что на 10 девчонок…

Проблема нехватки кавалеров не выдумана, а вполне реальна. И сейчас достигла почти катастрофических масштабов. Судите сами. Уже в 2022 году мужчин в стране было на 10 миллионов меньше, чем женщин. И статистика со временем становится все более пугающей. Но и при таком дефиците свободные и готовые жениться все-таки есть. Однако сваха всякий раз удивляется самонадеянности клиентов, которые порой и сами не знают, существует ли в природе их идеальная невеста.

Женихи 30—35 лет — самые нетребовательные

Эти мужчины уже вдоволь нагулялись и готовы вступить в брак. Чаще их интересуют ровесницы, признается Анна. При этом ко внешности они, как правило, не придираются. В приоритете — сходство жизненных целей, интересов.

« М н е с н и м и р а б о т а т ь г о р а з д о п р о щ е , ч е м с л ю д ь м и б о л е е в з р о с л ы м и , т а к к а к у н и х е щ е н е т у к о р е н и в ш и х с я с т е р е о т и п о в и о н и б о л е е г и б к и е в с в о е м в ы б о р е » , — г о в о р и т н а ш э к с п е р т .

40—50 лет — самые противоречивые

Сваха сетует, что угодить клиентам этого «сложного» возраста получается редко. Они хотят видеть рядом с собой самодостаточную, состоявшуюся женщину, но не такую, чтобы пропадала сутками на работе или постоянно «зависала» в телефоне, беседуя с бизнес-партнерами. На романтику и домашние дела время тоже находить обязана. Желательно, чтобы невеста была моложе лет на 5—10 и была готова родить ребенка. А вот разведенок «с прицепом» мужчины брать в жены не горят желанием. В идеале — она строила карьеру, откладывая рождение малыша на потом. А теперь охотно уйдет в декретный отпуск и станет варить мужу борщи.

50—60 — самые «моложавые»

К этому солидному возрасту у многих мужчин есть и взрослые дети, и внуки, и, возможно, не один развод за плечами. Ну и состояние нажито приличное. Самое время начинать его тратить и жить в свое удовольствие. Естественно, не с ровесницей. Те пусть лузгают семечки у подъезда и вяжут носки.

« Е с л и м у ж ч и н а о б е с п е ч е н н ы й , т о о н и щ е т с е б е с п у т н и ц у к р а с и в у ю , у м н у ю , п о к л а д и с т у ю и н а 2 0 л е т м о л о ж е , ч т о б ы с м о т р е л а н а н е г о с в о с х и щ е н и е м и о б о ж а н и е м . Ч е м б о л ь ш е у н е г о д е н е г — т е м м о л о ж е д е в у ш к а р я д о м с н и м . Х о ч е т с я п р о д л и т ь м о л о д о с т ь , з а п р ы г н у т ь в п о с л е д н и й в а г о н , у х в а т и т ь э т у ж и з н ь з а х в о с т и п о ч у в с т в о в а т ь с е б я е щ е м о л о д ы м и с и л ь н ы м , а г л а в н о е , р о д и т ь е щ е д е т е й » , — д е л и т с я с в а х а .

60+ — реалисты, которые познали жизнь

Беспроблемная категория клиентов для брачных агентств — пенсионеры, как бы странно это ни звучало. Некоторые из них если не развелись, то успели стать вдовцами, обрели жизненную мудрость и равновесие. Теперь-то они знают, как быстротечны года, и готовы вступить в новый брак без лишних иллюзий. Они охотно рассматривают невест-ровесниц, с которыми будет о чем поговорить и помолчать.

Как выглядит идеальная невеста

Эксперт отмечает, что строгие параметры, цвет волос, глаз избранницы женихи в анкетах указывают редко. Обычно почти все описывают женщину мечты, как стройную славянку, позитивную, доброжелательную и ухоженную. Никаких «ног от ушей» и бюста четвертого размера, а тем более накачанных в кабинете косметолога губ и скул.