В брачном агентстве рассказали о требованиях современных мужчин

В брачном агентстве раскрыли требования современных мужчин
Нацеленные на серьезные отношения и брак мужчины часто бывают очень заняты, чтобы «искать» ту самую в ресторанах и на городских улицах. На сайтах знакомств они обычно не «светятся», считая их развлечением для подростков. А вот к свахам и в брачные агентства потенциальные женихи давно протоптали дорогу. Как правило, они заранее составляют список пожеланий и требований, под которые должна подходить будущая избранница.
Сваха Анна Осипова рассказала, кого готовы взять в жены взыскательные соискатели. Как выяснилось, у каждой возрастной категории свои особенности. И проще всего найти будущую жену для относительно молодых мужчин или же женихов пенсионного возраста. Их требования не заоблачны и вполне выполнимы. Но обо всем по порядку.
Потому что на 10 девчонок…
Проблема нехватки кавалеров не выдумана, а вполне реальна. И сейчас достигла почти катастрофических масштабов. Судите сами. Уже в 2022 году мужчин в стране было на 10 миллионов меньше, чем женщин. И статистика со временем становится все более пугающей. Но и при таком дефиците свободные и готовые жениться все-таки есть. Однако сваха всякий раз удивляется самонадеянности клиентов, которые порой и сами не знают, существует ли в природе их идеальная невеста.
Женихи 30—35 лет — самые нетребовательные
Эти мужчины уже вдоволь нагулялись и готовы вступить в брак. Чаще их интересуют ровесницы, признается Анна. При этом ко внешности они, как правило, не придираются. В приоритете — сходство жизненных целей, интересов.
«Мне с ними работать гораздо проще, чем с людьми более взрослыми, так как у них еще нет укоренившихся стереотипов и они более гибкие в своем выборе», — говорит наш эксперт.
40—50 лет — самые противоречивые
Сваха сетует, что угодить клиентам этого «сложного» возраста получается редко. Они хотят видеть рядом с собой самодостаточную, состоявшуюся женщину, но не такую, чтобы пропадала сутками на работе или постоянно «зависала» в телефоне, беседуя с бизнес-партнерами. На романтику и домашние дела время тоже находить обязана. Желательно, чтобы невеста была моложе лет на 5—10 и была готова родить ребенка. А вот разведенок «с прицепом» мужчины брать в жены не горят желанием. В идеале — она строила карьеру, откладывая рождение малыша на потом. А теперь охотно уйдет в декретный отпуск и станет варить мужу борщи.
50—60 — самые «моложавые»
К этому солидному возрасту у многих мужчин есть и взрослые дети, и внуки, и, возможно, не один развод за плечами. Ну и состояние нажито приличное. Самое время начинать его тратить и жить в свое удовольствие. Естественно, не с ровесницей. Те пусть лузгают семечки у подъезда и вяжут носки.
«Если мужчина обеспеченный, то он ищет себе спутницу красивую, умную, покладистую и на 20 лет моложе, чтобы смотрела на него с восхищением и обожанием. Чем больше у него денег — тем моложе девушка рядом с ним. Хочется продлить молодость, запрыгнуть в последний вагон, ухватить эту жизнь за хвост и почувствовать себя еще молодым и сильным, а главное, родить еще детей», — делится сваха.
60+ — реалисты, которые познали жизнь
Беспроблемная категория клиентов для брачных агентств — пенсионеры, как бы странно это ни звучало. Некоторые из них если не развелись, то успели стать вдовцами, обрели жизненную мудрость и равновесие. Теперь-то они знают, как быстротечны года, и готовы вступить в новый брак без лишних иллюзий. Они охотно рассматривают невест-ровесниц, с которыми будет о чем поговорить и помолчать.
Как выглядит идеальная невеста
Эксперт отмечает, что строгие параметры, цвет волос, глаз избранницы женихи в анкетах указывают редко. Обычно почти все описывают женщину мечты, как стройную славянку, позитивную, доброжелательную и ухоженную. Никаких «ног от ушей» и бюста четвертого размера, а тем более накачанных в кабинете косметолога губ и скул.