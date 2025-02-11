Малышева осудила людей, которые мечтают избавиться от стресса

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что россияне, желающие избавиться от стресса, находятся в бреду. Выпуск передачи, в котором она осудила эту группу людей, доступен на сайте телеканала.

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Врач отметила, что стрессы есть в жизни каждого человека. Она также вспомнила, что древние люди ежедневно сталкивались с огромным количеством стрессовых ситуаций и при этом выживали.

« Л ю д и , к о т о р ы е д у м а ю т , ч т о м о ж н о и з б а в и т ь с я о т с т р е с с а , о н и в б р е д у » , — р а с к р и т и к о в а л а Малышева одну категорию россиян.

Она призвала россиян не избегать сложностей, так как подобные переживания делают человека сильнее. В подтверждение своих слов врач вспомнила известную русскую пословицу:

« З а о д н о г о б и т о г о д в у х н е б и т ы х д а ю т » .

Ранее Малышева указала на огромную ошибку, которую совершают россияне. Таковой она сочла нежелание граждан включать в рацион бобовые, богатые белком и полезными аминокислотами.