Эксперт по этикету предупредила о самых неудачных подарках к 14 февраля

Подарок ко Дню влюбленных необходимо подбирать с учетом вкусов и увлечений партнера. При этом с креативом нужно быть аккуратнее, ведь неудачная шутка может сильно обидеть человека, предупредила в разговоре с Москвой 24 эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, некоторые стараются проявить креативность и преподносят на 14 февраля шутливые подарки.

" Е с л и п а р е н ь г о в о р и т , ч т о п о д а р и т к о л е ч к о , и п р е п о д н о с и т н е н а с т о я щ е е , а т в о р о ж н о е – э т о п л о х о й п р е з е н т . М н е р а с с к а з ы в а л и п р о т а к о й с л у ч а й . Э т о б ы л е д и н с т в е н н ы й п о д а р о к , и о т н о ш е н и я б ы с т р о з а к о н ч и л и с ь . Е с л и д а р и т е к а к о й - т о ш у т л и в ы й п о д а р о к , б у д ь т е у в е р е н ы , ч т о в т о р а я п о л о в и н а о ц е н и т п о д о с т о и н с т в у и н е о б и д и т с я . И з - з а о т к р ы т к и с п о р о с е н к о м к т о - т о м о ж е т п о с м е я т ь с я , а к т о - т о и р а с с т р о и т ь с я " , – у к а з а л а э к с п е р т .

Поэтому, прежде чем преподносить шутливый презент, эксперт посоветовала попробовать предугадать реакцию партнера.

" Е с л и р е ш и л и п о д а р и т ь , н а п р и м е р , м е д а л ь " с а м о м у л у ч ш е м у м у ж ч и н е " , о н м о ж е т з а д у м а т ь с я , ч т о е г о с к е м - т о с р а в н и в а л и – п о б е д и л в к о н к у р с е , в к о т о р о м н е у ч а с т в о в а л . Н о о б ы ч н о м у ж ч и н ы п р о щ е о т н о с я т с я к т а к о г о р о д а п р е з е н т а м " , – о т м е т и л а с п е ц и а л и с т .

По мнению эксперта, хорошим вариантом станет подарок, подготовленный с учетом пожеланий и увлечений второй половины.

" Т а к ж е м о ж н о с х о д и т ь н а к а к о й - т о х у д о ж е с т в е н н ы й м а с т е р - к л а с с и , н а п р и м е р , н а р и с о в а т ь п о р т р е т ы д р у г д р у г а . П р и я т н ы м п о д а р к о м б у д е т п а р н а я ф о т о с е с с и я : е с л и о т н о ш е н и я с е р ь е з н ы е , ф о т о п о л о ж а т о с н о в у д л я с е м е й н о г о а л ь б о м а . Е щ е о д и н в а р и а н т – н а с т о л ь н а я и г р а д л я д в о и х с р а з н о й с т е п е н ь ю ф р и в о л ь н о с т и . Д е в у ш е к в с е г д а п о р а д у ю т ю в е л и р н ы е у к р а ш е н и я . В о т в е т о н и м о г у т п о д а р и т ь , н а п р и м е р , ч е к о в у ю к н и ж к у ж е л а н и й д л я с в о е г о и з б р а н н и к а . М о ж н о к у п и т ь г о т о в у ю и л и с д е л а т ь с а м о с т о я т е л ь н о . С р е д и ж е л а н и й м о г у т б ы т ь п о ц е л у й , р о м а н т и ч е с к и й у ж и н , н е о ж и д а н н ы й п о д а р о к - с ю р п р и з , о б ъ я т и я , в е ч е р в т и ш и н е и л ю б в и , ш у т л и в ы е , п о л у ш у т л и в ы е и р о м а н т и ч е с к и е ж е л а н и я " , – у к а з а л а С в е ж а к о в а .

Ранее в Ассоциации российских флористов сообщили о росте цен на цветы в Москве ко Дню всех влюбленных. Небольшой букет на 14 февраля обойдется в среднем в 3 тысячи рублей, что на 15% дороже по сравнению с 2024 годом. Чаще всего дарят красные розы. Одна кустовая стоит в среднем 450 рублей, одноголовая – 300 рублей.