Ученые выяснили, какой запах мужчин возбуждает женщин

Международная команда ученых доказала, что восприятие запаха партнера в интимных ситуациях у женщин часто зависит от контекста. Даже запахи, которые обычно воспринимаются как неприятные, могут быть приняты как часть сексуального взаимодействия. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

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Запах тела играет важную роль в социальных взаимодействиях, влияя на привязанность, общение и восприятие других людей. Он может передавать информацию о совместимости, эмоциональном состоянии и даже о здоровье. Ранее проведенные исследования показали, что женщины чаще воспринимают запах тела как сексуально возбуждающий в процессе полового акта, чем мужчины.

Целью нового исследования было выяснить, как женщины воспринимают запахи своих партнеров в интимных и сексуальных контекстах, а также как эти запахи влияют на восприятие отношений. Для этого авторы провели интервью с 40 женщинами в возрасте от 18 до 40 лет. 20 из них находились в отношениях, а 20 были одиноки. Участницы рассказали о своих впечатлениях от запахов партнера на разных стадиях отношений: в начале, в процессе, после расставания (только для одиноких женщин) и об общей чувствительности к запахам.

Исследование выявило четыре основных типа запахов: запах тела, пота, гениталий и спермы, а также три категории ароматов: одеколон, гель для душа и моющие средства. Реакции женщин на эти запахи варьировались: одни находили их приятными или возбуждающими, другие — вызывающими отвращение или избегание. Женщины, состоящие в отношениях, чаще связывали запах тела партнера с ощущением безопасности и домашнего уюта.

Интересно, что восприятие запахов зависело от контекста. Например, запах гениталий и спермы, несмотря на возможное неприятное восприятие в других ситуациях, часто воспринимался как естественная часть сексуальной активности. Пот, выделяющийся при физической нагрузке, иногда ассоциировался с возбуждением, а пот после рабочего дня часто вызывал негативные ощущения.

Также в исследовании были учтены внешние факторы, влияющие на восприятие запаха, такие как избыточная или недостаточная гигиена, болезни, табачный дым, алкоголь или специфическая пища. Например, некоторые женщины отмечали, что запах спермы становился менее приятным, если партнер ел острые или ароматные блюда, что изменяло их поведение в постели.

Одним из наиболее удивительных выводов исследования стала значительная индивидуальная вариативность в восприятии тех же запахов. Для одной женщины запах партнера был возбуждающим и привлекательным, а для другой — источником отвращения. Это подчеркивает сложность восприятия запахов в интимных отношениях и говорит о том, что одно и то же ощущение может восприниматься противоположным образом разными людьми.