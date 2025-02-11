Стало известно, кто больше всего тратится на подарки к 14 февраля

Мужчины-холостяки потратят на подарки ко Дню всех влюбленных в 1,4 раза больше денег, чем незамужние женщины, подсчитали в исследовательском центре SuperJob по итогам февральского опроса 1,6 тыс. россиян.

К примеру, презенты парней для девушек в среднем будут стоить около 5 тыс. руб., девушек для парней — 3,5 тыс. руб., мужей для жен — 4,5 тыс. руб., жен для мужей — 3,7 тыс. руб. Кстати, почти все подарки к 14 февраля за год подорожали, только праздничный бюджет мужей практически не изменился.

Традиционно самые дорогие подарки в Москве: холостяки закупятся на сумму около 5,7 тыс. рублей, мужья — на 5 тыс. руб., девушки — на 3,5 тыс. руб., жены — на 4 тыс. руб. На втором месте — Петербург: здесь неженатые мужчины потратят на любимых 4,3 тыс. руб., женатые — 4,4 тыс. руб., незамужние женщины — 3 тыс. руб., замужние — 3,5 тыс. руб.

При этом выбором подарков к Валентинову дню озаботилось не так уж много россиян: 9 % вручат презенты супругам, 4 % — возлюбленным, по 1 % — детям, родителям, родным и родителям. А подавляющее большинство опрошенных (80 %) не собирается никого одаривать.