Ученые выяснили, как смартфон может разрушить отношения

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что когда один из партнёров во время совместного времяпрепровождения отвлекается на свой смартфон, это может негативно сказаться на качестве отношений. В ходе исследования было обнаружено, что так называемый фаббинг (отказ от внимания к партнеру ради телефона), способствует повышению уровня агрессивного поведения как у мужчин, так и у женщин. Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

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Цель исследования заключалась в изучении фаббинга — поведения, при котором один из партнёров игнорирует другого, увлекаясь своим телефоном во время совместной деятельности. Это явление тесно связано с реляционной агрессией — действиями, направленными на подрыв социальной связи или чувства принадлежности, а не на физическое насилие.

Ранее ученые изучали агрессию в отношениях, однако мало было известно о том, как повседневные привычки, такие как использование телефона, могут стать триггерами для таких негативных проявлений. Новое исследование было направлено на выяснение того, как игнорирование партнера из-за телефона может привести к агрессии. Также исследователи проверяли, различаются ли реакции мужчин и женщин на такую ситуацию.

В эксперименте приняли участие взрослые люди в возрасте от 18 до 35 лет, состоящие в романтических отношениях и использующие смартфоны ежедневно. Данные были собраны с помощью онлайн-опроса, проведенного через популярные китайские соцсети. В общей сложности 772 анкеты из 833 были признаны подходящими для анализа.

Опрос включал несколько разделов. В одном из них участникам предлагалось оценить, как часто их партнер игнорирует их во время общения, увлекшись телефоном. В другом разделе оценивался уровень поддержки, которую участники ощущают от партнера, а также их ожидания от этой поддержки. В третьем разделе оценивались случаи реляционной агрессии за последние три месяца.

Результаты показали, что фаббинг связан с повышенной агрессией в отношениях. Чем чаще партнер был увлечен своим смартфоном, тем чаще другой партнер проявлял агрессивное поведение. Этот эффект объясняется снижением уровня поддержки: когда один партнер часто использует телефон, другой чувствует недостаток поддержки, что увеличивает вероятность агрессии.

Кроме того, разрыв между тем, что люди ожидали от партнера в плане поддержки, и тем, что они на самом деле получали, также сыграл роль. Особенно сильно это влияние было заметно для женщин: снижение поддержки и увеличенный разрыв между ожиданиями и реальностью приводили к повышению уровня агрессии. Для мужчин же влияние изменений в поддержке оказалось менее выраженным, что говорит о том, что для них важнее другие факторы.