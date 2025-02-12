Раскрыта парадоксальная роль сексуальной близости в отношениях

Израильские ученые из Университета Райхмана изучили сложную роль сексуального желания в романтических отношениях. Они выяснили, как желание формирует связи между партнерами, а также почему оно может угасать со временем, иногда приводя к распаду пары. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Reviews (NatRevs).

Сексуальное желание, изначально служащее для укрепления связи и совместного воспитания детей, со временем может стать источником конфликтов. Уменьшение желания часто приводит к расхождениям в сексуальных предпочтениях, вопросам о будущем отношений и даже к поиску новых партнеров.

Авторы подчеркнули двойную роль желания: оно служит сигналом совместимости между партнерами, но также может стать причиной разрыва.

Исследование охватывает биологические и социокультурные факторы, влияющие на желание, включая изменения влечения у женщин во время овуляции, гормональные сдвиги у молодых отцов и распространение неверности в социальных группах.

Один из ключевых выводов — развенчание мифа о том, что больше секса автоматически делает отношения счастливыми. Ученые также объяснили «парадокс близости-желания»: чем сильнее эмоциональная близость, тем чаще угасает страсть.

« С е к с у а л ь н о е ж е л а н и е — э т о н е д а н н о с т ь , а д и н а м и ч е с к и й п р о ц е с с , н а к о т о р ы й м о ж н о в л и я т ь » , — о т м е т и л и а в т о р ы .

Понимание этого может помочь парам сохранить искру в отношениях, несмотря на внутренние кризисы и внешние искушения, считают исследователи.