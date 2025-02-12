Психолог рассказала про минутное упражнение для здоровья мозга

Психолог: это минутное шопинг-упражнение улучшает здоровье мозга
Простое упражнение в магазине помогает сохранять остроту ума и предотвращает потерю памяти, говорит психолог Лаура Вера из Италии.
Она рекомендует в течение минуты наблюдать за какой-либо витриной, делая мысленный снимок увиденного. Затем следует отойти от неё и попробовать вспомнить детали: расположение товаров и ценники.
По словам психолога, такое простое упражнение стимулирует зрительную память и тренирует мозг, укрепляя нейронные связи.
Лаура Вера также подчеркнула важность физических нагрузок для поддержания здоровья мозга. Движение улучшает кровообращение и снабжает мозг кислородом, что положительно влияет на его работоспособность и готовность к восприятию новой информации.