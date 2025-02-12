Названы способы моментально сделать секс ярче и интереснее

Уролог Рене Малик подсказала несколько способов, которые помогут моментально улучшить сексуальную жизнь. Ее советы приводит издание LAD Bible.

Названы способы сделать секс ярче и интереснее
©  Lenta.ru

Малик считает, что, если во время секса возникает любое беспокойство, первое, что нужно сделать, — поговорить с партнером.

«Это кажется очевидным, но многие пациенты признаются, что никогда не обсуждают пикантные темы с партнером», рассказала врач.

Еще одним способом быстро сделать секс ярче и интереснее уролог назвала отказ от идеи, что интимная близость — это исключительно проникновение. Она предложила взглянуть на процесс шире и включить в него прелюдию, взаимную мастурбацию и стимуляцию различных эрогенных зон.

«8090 процентам женщин для достижения оргазма нужна стимуляция клитора. Дело в том, что клитор является гомологом пениса. Это означает, что эмбрионально они оба развиваются из одной и той же ткани», объяснила Малик.

Кроме того, уролог считает, что качество интимной близости может значительно улучшиться, если использовать смазку. Еще одно условие хорошего секса, по ее словам, — это расслабленное состояние и отсутствие нервного перенапряжения.

«Если вы испытываете стресс, приток крови к половым органам уменьшается, так как он будет направлен в другое место. Поэтому вам будет гораздо сложнее возбудиться», указала Малик.

Врач также посоветовала перестать излишне беспокоиться из-за единичной осечки в постели.

«Бывают случаи, когда у мужчины рано пропадает эрекция или он эякулирует быстрее, чем хотел. Все это нормально и не является признаком нарушений», заключила она.

Ранее уролог-андролог Ильнур Аглиуллин назвал неочевидные продукты для повышения потенции. По его словам, для поддержания потенции и здоровья простаты полезны помидоры.

Психология