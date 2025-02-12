Названы способы сделать секс ярче и интереснее

Уролог Рене Малик подсказала несколько способов, которые помогут моментально улучшить сексуальную жизнь. Ее советы приводит издание LAD Bible.

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Малик считает, что, если во время секса возникает любое беспокойство, первое, что нужно сделать, — поговорить с партнером.

« Э т о к а ж е т с я о ч е в и д н ы м , н о м н о г и е п а ц и е н т ы п р и з н а ю т с я , ч т о н и к о г д а н е о б с у ж д а ю т п и к а н т н ы е т е м ы с п а р т н е р о м » , — р а с с к а з а л а в р а ч .

Еще одним способом быстро сделать секс ярче и интереснее уролог назвала отказ от идеи, что интимная близость — это исключительно проникновение. Она предложила взглянуть на процесс шире и включить в него прелюдию, взаимную мастурбацию и стимуляцию различных эрогенных зон.

« 8 0 – 9 0 п р о ц е н т а м ж е н щ и н д л я д о с т и ж е н и я о р г а з м а н у ж н а с т и м у л я ц и я к л и т о р а . Д е л о в т о м , ч т о к л и т о р я в л я е т с я г о м о л о г о м п е н и с а . Э т о о з н а ч а е т , ч т о э м б р и о н а л ь н о о н и о б а р а з в и в а ю т с я и з о д н о й и т о й ж е т к а н и » , — о б ъ я с н и л а М а л и к .

Кроме того, уролог считает, что качество интимной близости может значительно улучшиться, если использовать смазку. Еще одно условие хорошего секса, по ее словам, — это расслабленное состояние и отсутствие нервного перенапряжения.

« Е с л и в ы и с п ы т ы в а е т е с т р е с с , п р и т о к к р о в и к п о л о в ы м о р г а н а м у м е н ь ш а е т с я , т а к к а к о н б у д е т н а п р а в л е н в д р у г о е м е с т о . П о э т о м у в а м б у д е т г о р а з д о с л о ж н е е в о з б у д и т ь с я » , — у к а з а л а М а л и к .

Врач также посоветовала перестать излишне беспокоиться из-за единичной осечки в постели.

« Б ы в а ю т с л у ч а и , к о г д а у м у ж ч и н ы р а н о п р о п а д а е т э р е к ц и я и л и о н э я к у л и р у е т б ы с т р е е , ч е м х о т е л . В с е э т о н о р м а л ь н о и н е я в л я е т с я п р и з н а к о м н а р у ш е н и й » , — з а к л ю ч и л а о н а .

Ранее уролог-андролог Ильнур Аглиуллин назвал неочевидные продукты для повышения потенции. По его словам, для поддержания потенции и здоровья простаты полезны помидоры.