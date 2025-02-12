Чем мужские сны отличаются от женских

Чем мужские сновидения отличаются от женских — вся правда от сомнолога
Вот бы хоть одним глазком подсмотреть, что видят мужчины в своих сновидениях, мечтают женщины. И очень зря. Сомнолог, кандидат психологических наук Алексей Мелехин рассказал, отличаются ли сновидения у людей разного пола. И от чего зависит, какие именно картинки, образы и ситуации приходят к нам в объятиях Морфея.
Сновидения — не волшебство, а продукт психики
Эксперт считает, что огульно разделять типы и тематику сновидений по половому признаку — недопустимо. И вот почему.
«Внутри каждого из нас есть и мужские, и женские части, — говорит сомнолог. — Каждый день я принимаю ряд пациентов и спрашиваю, какие сны им снятся. И чаще я вижу феномен того, что в целом сновидения у всех очень похожи: кто-то гонится за человеком, он куда-то не успевает, проваливается, обитает в воде».
Обусловлены столь тревожные ситуации, прежде всего, усиленной работой мозга и психики в часы бодрствования, поясняет Мелехин. В целом сновидения — полностью продукт психики, а также окружающей человека среды, личностных отношений. Если говорить о жителях мегаполисов, их сновидения всегда будут более динамичными, беспокойными, чем у тех, кто живет в небольших городах и поселках.
Что снится мужчинам
Если обобщить и все-таки попытаться описать типичные мужские сновидения, то в них встречается много разрушительных ситуаций. Все из-за огромного количества страхов, которые беспокоят сильных пол в нынешние дни.
«Среди мужчин сейчас наблюдается истеризация, они теряются в сегодняшних условиях. Соответственно, и сны могут быть наполнены картинами того, как что-то рушится, нападают инопланетяне, они тонут. Можно сказать, что это специфические мужские сновидения», — рассуждает сомнолог.
Если говорить об особенностях сна у мужчин, то и тут можно выделить несколько характерных черт. Сам сон довольно поверхностный, с периодическими паническими атаками. К тому же у многих наблюдаются сложности отхода ко сну и ранние подъемы, когда до сигнала будильника еще далеко.
Женщины смотрят другое «кино»
Женские сновидения во многом зависят от отношений с мужчиной, связанных с ними беспокойств и переживаний. Не зря даже в благополучные периоды в браке во сне приходят картинки расставаний, преследований, ощущения одиночества и брошенности.
Женский сон в сравнении с мужским — более чуткий. От малейшего звука за окном следует пробуждение. Сомнолог отмечает, что для дам характерны ночные приемы пищи, связанные с плохим качеством сна. Дойдя в темноте до холодильника, они заедают тревогу и уж потом отправляются снова в постель.
Одно сновидение на двоих
Алексей Мелехин убежден, что во многом сновидения и ситуации, которые они транслируют, у обоих полов очень часто соприкасаются и даже совпадают:
«Когда мы говорим про женский пол, психически женщина может в себе заострить маскулинные черты, а мужчина феминные, и характер сновидений будет меняться в зависимости от внутреннего состояния и ощущения своей личности. Тематика сновидений разная, но постоянно трансформируется, и тогда сновидения мужчин и женщин могут быть похожи».