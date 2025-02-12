Чем мужские сны отличаются от женских

Вот бы хоть одним глазком подсмотреть, что видят мужчины в своих сновидениях, мечтают женщины. И очень зря. Сомнолог, кандидат психологических наук Алексей Мелехин рассказал, отличаются ли сновидения у людей разного пола. И от чего зависит, какие именно картинки, образы и ситуации приходят к нам в объятиях Морфея.

Сновидения — не волшебство, а продукт психики

Эксперт считает, что огульно разделять типы и тематику сновидений по половому признаку — недопустимо. И вот почему.

« В н у т р и к а ж д о г о и з н а с е с т ь и м у ж с к и е , и ж е н с к и е ч а с т и , — г о в о р и т с о м н о л о г . — К а ж д ы й д е н ь я п р и н и м а ю р я д п а ц и е н т о в и с п р а ш и в а ю , к а к и е с н ы и м с н я т с я . И ч а щ е я в и ж у ф е н о м е н т о г о , ч т о в ц е л о м с н о в и д е н и я у в с е х о ч е н ь п о х о ж и : к т о - т о г о н и т с я з а ч е л о в е к о м , о н к у д а - т о н е у с п е в а е т , п р о в а л и в а е т с я , о б и т а е т в в о д е » .

Обусловлены столь тревожные ситуации, прежде всего, усиленной работой мозга и психики в часы бодрствования, поясняет Мелехин. В целом сновидения — полностью продукт психики, а также окружающей человека среды, личностных отношений. Если говорить о жителях мегаполисов, их сновидения всегда будут более динамичными, беспокойными, чем у тех, кто живет в небольших городах и поселках.

Что снится мужчинам

Если обобщить и все-таки попытаться описать типичные мужские сновидения, то в них встречается много разрушительных ситуаций. Все из-за огромного количества страхов, которые беспокоят сильных пол в нынешние дни.

« С р е д и м у ж ч и н с е й ч а с н а б л ю д а е т с я и с т е р и з а ц и я , о н и т е р я ю т с я в с е г о д н я ш н и х у с л о в и я х . С о о т в е т с т в е н н о , и с н ы м о г у т б ы т ь н а п о л н е н ы к а р т и н а м и т о г о , к а к ч т о - т о р у ш и т с я , н а п а д а ю т и н о п л а н е т я н е , о н и т о н у т . М о ж н о с к а з а т ь , ч т о э т о с п е ц и ф и ч е с к и е м у ж с к и е с н о в и д е н и я » , — р а с с у ж д а е т с о м н о л о г .

Если говорить об особенностях сна у мужчин, то и тут можно выделить несколько характерных черт. Сам сон довольно поверхностный, с периодическими паническими атаками. К тому же у многих наблюдаются сложности отхода ко сну и ранние подъемы, когда до сигнала будильника еще далеко.

Женщины смотрят другое «кино»

Женские сновидения во многом зависят от отношений с мужчиной, связанных с ними беспокойств и переживаний. Не зря даже в благополучные периоды в браке во сне приходят картинки расставаний, преследований, ощущения одиночества и брошенности.

Женский сон в сравнении с мужским — более чуткий. От малейшего звука за окном следует пробуждение. Сомнолог отмечает, что для дам характерны ночные приемы пищи, связанные с плохим качеством сна. Дойдя в темноте до холодильника, они заедают тревогу и уж потом отправляются снова в постель.

Одно сновидение на двоих

Алексей Мелехин убежден, что во многом сновидения и ситуации, которые они транслируют, у обоих полов очень часто соприкасаются и даже совпадают: