Мужчины и женщины рассказали о самых нелепых ошибках в сексе

Мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили о самых нелепых ошибках, которые совершали во время интимной близости. На рассказы участников форума обратило внимание Daily Mail.

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Один из пользователей признался, что надолго запомнил провал в сексе, причиной которого стало недостаточно тщательное мытье рук. Его девушка — любительница домашнего соуса сальса, и, не до конца смыв с рук халапеньо, начала ласки руками. Это вызвало сильное жжение.

Иногда неприятные моменты возникали из-за обычной невнимательности. В разгар пандемии коронавируса мужчина был уверен, что взял смазку, но на самом деле схватил антисептик для рук. Девушка призналась, что до сих пор помнит это ощущение жжения. Кроме того, многие участники признались, что получали травмы во время секса из-за чрезмерного усердия или неудобной позы.

— О н н а к л о н и л с я в п е р е д , и м о й д л и н н ы й н о г о т ь в о н з и л с я в е г о р о г о в и ц у . Н а м п р и ш л о с ь е х а т ь в о т д е л е н и е н е о т л о ж н о й п о м о щ и , я ч у в с т в о в а л а с е б я у ж а с н о , — ц и т и р у е т д е в у ш к у агентство.

Неловкий случай произошел и в Дагестане: главврач Чародинской Центральной районной больницы забыл выключить камеру после совещания в режиме видеоконференции и занялся сексом со своей коллегой.