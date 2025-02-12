Супруги прожили вместе 75 лет и раскрыли секрет счастливого брака

Супруги из Великобритании, которые прожили вместе 75 лет, раскрыли секрет долгого счастливого брака. Об этом пишет What's the Jam.

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97-летний Алан и 96-летняя Труди Томлинсон из города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, познакомились подростками и поженились в 1949 году. Сейчас они вместе живут в доме престарелых и утверждают, что их чувства друг к другу за прошедшие годы нисколько не притупились.

На вопрос, в чем секрет их счастливого брака, Труди ответила:

« В у м е н и и в о в р е м я з а м о л ч а т ь . И н о г д а у с т а е ш ь . Н о м ы с ч а с т л и в ы , ч т о д о с и х п о р в м е с т е » .

Томлисоны переехали в пансионат для пожилых в городе Дерби в августе 2024 года и очень рады, что могут проводить каждый день вместе. Недавно администрация пансионата устроила для супругов особый ужин в честь очередной годовщины свадьбы.

« М ы в м е с т е с т р о и л и ж и з н ь , и з а м е ч а т е л ь н о , ч т о м о ж е м п р о д о л ж а т ь е е в т а к о м п р е к р а с н о м м е с т е » , — с к а з а л а Т р у д и .

Ранее единственный неразведенный сын Елизаветы II раскрыл секрет 25-летнего брака. Принц Эдвард заявил, что уже 25 лет счастлив с женой, потому что умеет дружить с ней.