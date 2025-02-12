Прожившие 75 лет вместе супруги раскрыли секрет счастливого брака

Супруги из Великобритании, которые прожили вместе 75 лет, раскрыли секрет долгого счастливого брака. Об этом пишет What's the Jam.

Супруги прожили вместе 75 лет и раскрыли секрет счастливого брака
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97-летний Алан и 96-летняя Труди Томлинсон из города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, познакомились подростками и поженились в 1949 году. Сейчас они вместе живут в доме престарелых и утверждают, что их чувства друг к другу за прошедшие годы нисколько не притупились.

На вопрос, в чем секрет их счастливого брака, Труди ответила:

«В умении вовремя замолчать. Иногда устаешь. Но мы счастливы, что до сих пор вместе».

Томлисоны переехали в пансионат для пожилых в городе Дерби в августе 2024 года и очень рады, что могут проводить каждый день вместе. Недавно администрация пансионата устроила для супругов особый ужин в честь очередной годовщины свадьбы.

«Мы вместе строили жизнь, и замечательно, что можем продолжать ее в таком прекрасном месте», сказала Труди.

Ранее единственный неразведенный сын Елизаветы II раскрыл секрет 25-летнего брака. Принц Эдвард заявил, что уже 25 лет счастлив с женой, потому что умеет дружить с ней.

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