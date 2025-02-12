Почему жители России не любят праздник 14 февраля

День святого Валентина вызывает у россиян противоречивые эмоции: от полного равнодушия до раздражения. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba, текст которого имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 2,3 тысячи человек. 51 процент опрошенных признались, что для них 14 февраля — это обычный день календаря. Праздник раздражает 18 процентов россиян и 12 процентов россиянок. При этом больше трети женщин (37 процентов) и около трети мужчин (31 процент) признались, что им нравится отмечать этот день.

Самая распространенная причина нелюбви россиян к Дню всех влюбленных — убежденность, что это чужой праздник. Так сказали больше половины опрошенных россиян (55 процентов мужчин и 54 процента женщин). Около трети респондентов выразили мнение, что проявлять любовь надо каждый день в году, и специальный праздник для этого не нужен. Примерно 15-17 процентов опрошенных считают, что 14 февраля — это не настоящий праздник, а результат происков маркетологов.

Около четверти россиян признались, что в этот день сильнее обычного переживают из-за отсутствия пары. При этом почти половина опрошенных без партнера отметили, что не испытывают в День святого Валентина никаких особенных страданий.

Ранее сообщалось, что в США приют для животных города Маскигон предложил праздничную акцию по кастрации котов. Сотрудники будут отлавливать бездомных котов и кошек, давать им клички в честь бывших партнеров, пожертвовавших деньги на нужды приюта, кастрировать или стерилизовать их, а после этого выпускать обратно на улицу.