Психологи объяснили, о чем говорит привычка носить одну и ту же одежду

Привычка носить одну и ту же одежду может указывать на отсутствие мотивации и усталость от принятия решений. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на психологов.

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« О д е ж д а — э т о с р е д с т в о с а м о в ы р а ж е н и я , л и ч н ы й с т и л ь и п с и х о л о г и ч е с к и й с т а т у с . П о с т о я н н о е н о ш е н и е о д н о й и т о й ж е о д е ж д ы и м е е т г л у б о к и е п с и х о л о г и ч е с к и е п о с л е д с т в и я » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Кроме того, это может быть способом выражения индивидуальности и создания впечатления последовательности и уверенности, считают эксперты. Еще одна причина — необходимость контроля, когда человеку требуется повышение чувства порядка.

Психологи также добавили, что минимализм в одежде может снизить стресс и повысить чувство контроля. По их словам, структурированность повседневной жизни оказывает положительное влияние на психическое благополучие человека.

Психолог Сергей Розанов до этого говорил, что одежда, которая ассоциируется с несчастьем, может повлиять на состояние человека. Например, одежда, в которой он испытывал сильные негативные эмоции. По мнению специалиста, надев эти вещи, он будет подсознательно испытывать тревогу.