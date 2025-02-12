Психолог назвала «красный флаг» в поведении Алексея Воробьева

Психолог Ирина Гуляева раскритиковала недавнее объявление певца и актера Алексея Воробьева о поиске жены. Специалиста цитирует Ura.ru.

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В своем новом посте артист рассказал:

« И щ у н е в е с т у : у м н у ю , к р а с и в у ю , ж е л а т е л ь н о т а л а н т л и в у ю , н о э т о т п у н к т н е о б я з а т е л е н — у м е н я с а м о г о т а л а н т а н а д е с я т е р ы х х в а т и т . П р о б е г в а р ь и р у е м ы й , в с е р а в н о у в с е х с к р у ч е н , в о р и г и н а л ь н о м к о р п у с е , б е з р е с т а й л и н г а , т ю н и н г а и о б в е с а » .

По словам психолога, такое сравнение девушек с автомобилем — настоящий «красный флаг».

« Т а к о й т и п а ж м у ж ч и н — н а р ц и с с ы . О н и о б е с ц е н и в а ю т в с е х о к р у ж а ю щ и х , а о с о б е н н о — д е в у ш е к . В с л у ч а е с Алексеем Воробьевым тут налицо неуважение», — говорит эксперт.

Она призвала девушек не обесценивать себя и не покупаться на подобные заявления. Гуляева также предупредила, что нарциссы часто ветрены, и их браки и отношения разваливаются, поскольку слишком требовательны к женщинам.

37-летний Воробьев не был женат. В посте о поисках невесты он также заявил, что в его жизни не хватает «отчаянного веселья».