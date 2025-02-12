Эксперт рассказала, что происходит с Алсу после измены мужа

После громкого развода Алсу сосредоточилась на карьере. Она является частой гостьей светских мероприятий, выступает на концертах и готовит новые треки. По словам артистки, ей некогда ходить на свидания из-за работы, но психолог Катерина Рублева убеждена: Алсу погрузилась в творчество, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями и чувствами. Кроме того, она считает, что, пережив измену Яна Абрамова, певица испытывает обиду на всех мужчин. Рублева поделилась мнением с сайтом «Страсти».

© Passion.ru

« П е р в о е , ч т о б р о с а е т с я в г л а з а , э т о е ё р е з к о е п е р е к л ю ч е н и е н а р а б о т у . А л с у з а я в л я е т , ч т о у н е ё н е т в р е м е н и н а л и ч н у ю ж и з н ь , т а к к а к о н а п о л н о с т ь ю п о г р у ж е н а в т в о р ч е с т в о . Э т о м о ж е т б ы т ь к а к с п а с е н и е о т б о л и , т а к и б е г с т в о о т р е а л ь н о с т и . Ч а с т о л ю д и , п е р е ж и в ш и е п р е д а т е л ь с т в о , с т р е м я т с я з а п о л н и т ь п у с т о т у р а б о т о й , ч т о б ы н е о с т а в а т ь с я н а е д и н е с м ы с л я м и и ч у в с т в а м и . Т а к о е п о в е д е н и е м о ж е т с в и д е т е л ь с т в о в а т ь о г л у б о к о м р а з о ч а р о в а н и и в л ю б в и и н е д о в е р и и к п р о т и в о п о л о ж н о м у п о л у . В о з м о ж н о , у А л с у в о з н и к л о ч у в с т в о о б и д ы н а в с е х м у ж ч и н , ч т о в п о л н е е с т е с т в е н н о п о с л е и з м е н . О д н а к о , э т о м о ж е т п р и в е с т и к ф о р м и р о в а н и ю н е г а т и в н о г о с т е р е о т и п а о м у ж ч и н а х в ц е л о м . В а ж н о п о н и м а т ь , ч т о н е в с е п р е д с т а в и т е л и с и л ь н о г о п о л а с к л о н н ы к и з м е н а м , и о б о б щ е н и е м о ж е т л и ш ь у с у г у б и т ь с и т у а ц и ю , з а к р ы в а я д в е р и д л я н о в ы х , в о з м о ж н о , б о л е е с ч а с т л и в ы х о т н о ш е н и й » , — в ы с к а з а л а с ь п с и х о л о г .

По мнению эксперта, Алсу потребуется время для восстановления: психологическая травма от измен может оставаться с человеком долгое время, влияя на его выбор и доверие к партнёру. Важно, чтобы в её жизни появился мужчина, способный доказать надежность и искренность. Такой человек должен быть готов, что процесс восстановления доверия может занять много времени.