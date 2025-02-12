Психотерапевт Вронский: весной нужно повысить количество серотонина и дофамина

Весной для предотвращения обострения психологических проблем важно наладить режим питания и нормализовать сон. Количество серотонина и дофамина нужно повышать, в том числе с помощью определенных продуктов, рассказал НСН психолог, психотерапевт Александр Вронский.

Психотерапевт рассказал, как снизить риск «весеннего обострения»
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Врач посоветовал употреблять продукты, богатые триптофаном, синтезирующимся в серотонин. В том числе в рацион нужно добавить орехи, сою, молочку, томаты, черный шоколад. При этом важно, чтобы организму хватало магния, который содержится в семенах тыквы, орехах, тунце, крупах и молочке.

«Кроме того, серотонин вырабатывается от различных действий например, во время интимной близости. Очень сильно на выработку гормонов счастья влияют циркадные ритмы, полноценный сон», добавил Вронский.

Он также призвал весной раньше ложиться спать и просыпаться. Работу, по его мнению, лучше всего делить на этапы, так как достижение каждой конкретной цели будет вызывать радость. Также можно начать чаще ходить на свидания, встречаться с людьми, потому что «обнимашки, тактильность» и ощущение нужности помогают преодолеть непростые времена, заключил психотерапевт.

Напомним, специалисты считают, что весеннее выгорание, при котором у человека портится ментальное и физическое здоровье, связано с накопившейся за зиму усталостью и нехваткой витаминов, что усугубляет стресс, который прорывается наружу. Также весной происходит перестройка гормонального фона, поэтому в целом колебания настроения и физического самочувствия являются естественной реакцией организма на смену сезонов.

Психология
Александр Вронский