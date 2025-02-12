Психотерапевт рассказал, как снизить риск «весеннего обострения»

Весной для предотвращения обострения психологических проблем важно наладить режим питания и нормализовать сон. Количество серотонина и дофамина нужно повышать, в том числе с помощью определенных продуктов, рассказал НСН психолог, психотерапевт Александр Вронский.

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Врач посоветовал употреблять продукты, богатые триптофаном, синтезирующимся в серотонин. В том числе в рацион нужно добавить орехи, сою, молочку, томаты, черный шоколад. При этом важно, чтобы организму хватало магния, который содержится в семенах тыквы, орехах, тунце, крупах и молочке.

« К р о м е т о г о , с е р о т о н и н в ы р а б а т ы в а е т с я о т р а з л и ч н ы х д е й с т в и й – н а п р и м е р , в о в р е м я и н т и м н о й б л и з о с т и . О ч е н ь с и л ь н о н а в ы р а б о т к у г о р м о н о в с ч а с т ь я в л и я ю т ц и р к а д н ы е р и т м ы , п о л н о ц е н н ы й с о н » , — д о б а в и л Вронский.

Он также призвал весной раньше ложиться спать и просыпаться. Работу, по его мнению, лучше всего делить на этапы, так как достижение каждой конкретной цели будет вызывать радость. Также можно начать чаще ходить на свидания, встречаться с людьми, потому что «обнимашки, тактильность» и ощущение нужности помогают преодолеть непростые времена, заключил психотерапевт.

Напомним, специалисты считают, что весеннее выгорание, при котором у человека портится ментальное и физическое здоровье, связано с накопившейся за зиму усталостью и нехваткой витаминов, что усугубляет стресс, который прорывается наружу. Также весной происходит перестройка гормонального фона, поэтому в целом колебания настроения и физического самочувствия являются естественной реакцией организма на смену сезонов.