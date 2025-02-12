Названы шесть главных ошибок в сексе у мужчин и женщин

Чаще всего мужчины и женщины допускают шесть ошибок в сексе, в число которых входят однообразие, секс по обязательству, отсутствие прелюдии, симуляция оргазма и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала «Газете.Ru» психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова.

« П е р в а я о ш и б к а – о т с у т с т в и е и н и ц и а т и в ы . Ч а щ е э т у о ш и б к у с о в е р ш а ю т ж е н щ и н ы , с ч и т а я , ч т о и н и ц и а т о р о м с е к с а д о л ж е н б ы т ь м у ж ч и н а . О д и н и з с е к с у а л ь н ы х м и ф о в э т о т о , ч т о м у ж ч и н а в с е г д а х о ч е т з а н я т ь с я с е к с о м , и ж е н щ и н а с ч и т а е т , е с л и л ю б и т , з н а ч и т х о ч е т . М у ж ч и н а т а к ж е м о ж е т н е х о т е т ь с е к с и ж д а т ь ж е н с к о й и н и ц и а т и в ы , о н т о ж е х о ч е т ч у в с т в о в а т ь с е б я ж е л а н н ы м и с е к с у а л ь н о п р и в л е к а т е л ь н ы м » , — о п и с а л а К а р п о в а .

Еще одна ошибка, когда партнеры не умеют разговаривать о сексе и во время секса.

« И н о г д а к т о - т о с т е с н я е т с я с к а з а т ь , ч т о х о т е л б ы п о п р о б о в а т ь р а з н о о б р а з и т ь с е к с , д у м а я , ч т о э т и м м о ж е т о б и д е т ь п а р т н е р а . И л и к т о - т о с и с т е м а т и ч е с к и д е л а е т т о , ч т о д р у г о м у н е н р а в и т с я , н о н е ж е л а я о б и д е т ь п а р т н е р а , а в т о р о й б о и т с я о б э т о м с к а з а т ь . С е к с у а л ь н о с т ь м е н я е т с я н а п р о т я ж е н и и в с е й ж и з н и , м е н я ю т с я с т и м у л ы , к о т о р ы е н у ж н ы д л я в о з б у ж д е н и я , у д о в о л ь с т в и я , и п р о э т о н у ж н о г о в о р и т ь » , — р а с с к а з а л а с п е ц и а л и с т .

Третья ошибка – однообразие. По словам Карповой, один из самых частых запросов к сексологу это снижение либидо, когда один из партнеров, или оба перестают испытывать желание. Причина этому может стать скука, вызванная рутиной и однообразием.