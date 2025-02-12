Ощущение страха от просмотра ужастиков сравнили с действием морфина

Просмотр фильмов ужасов стимулирует симпатическую нервную систему и подготавливает тело к активным действиям, то есть к реакции «бей или беги». Эта реакция сопровождается выбросом эндорфинов, которые вызывают чувство эйфории и благополучия, похожее на действие морфина, рассказала «Газете.Ru» психофизиолог, Научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ (МЭГ-центра МГППУ) Вера Третьякова.

« Р е а к ц и я « б е й и л и б е г и » х а р а к т е р и з у е т с я т е м , ч т о н а д п о ч е ч н и к и н а ч и н а ю т в ы д е л я т ь г о р м о н ы с т р е с с а — а д р е н а л и н и к о р т и з о л . Э т и г о р м о н ы п р и в о д я т к у ч а щ е н н о м у с е р д ц е б и е н и ю , о б о с т р е н и ю ч у в с т в и п р и л и в у э н е р г и и . В о з б у ж д е н и е , в ы з в а н н о е э т о й ф и з и о л о г и ч е с к о й р е а к ц и е й , п о х о ж е н а т о , к о т о р о е и с п ы т ы в а е т с я в о в р е м я р е а л ь н о й о п а с н о с т и , н о п р о и с х о д и т в к о н т р о л и р у е м о й с р е д е , г д е у г р о з а н е я в л я е т с я р е а л ь н о й . Э т о п о з в о л я е т з р и т е л я м б е з о п а с н о и с п ы т ы в а т ь с и л ь н ы е , б у д о р а ж а щ и е э м о ц и и и п о л у ч а т ь у д о в о л ь с т в и е о т п р о с м о т р а п о д о б н ы х ф и л ь м о в . Т а к ж е , в р а м к а х п о д г о т о в к и о р г а н и з м а к а к т и в н ы м д е й с т в и я м д л я у х о д а о т о п а с н о с т и в ы с в о б о ж д а ю т с я э н д о р ф и н ы — е с т е с т в е н н ы е о б е з б о л и в а ю щ и е , к о т о р ы е , к р о м е т о г о , в ы з ы в а ю т ч у в с т в о э й ф о р и и и б л а г о п о л у ч и я , п о х о ж е е н а д е й с т в и е м о р ф и н а » , — о б ъ я с н и л а с п е ц и а л и с т .

По ее словам, эти вещества способствуют тому, чтобы болевые сигналы не отвлекали от действий, связанных с преодолением опасной ситуации. Это делает эмоционально заряженные фильмы ужасов привлекательными, потому что они позволяют отвлечься от повседневных неприятностей.