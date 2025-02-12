Избегание: почему мы так боимся близости

Близость в отношениях — базовая потребность человека, при этом многие интуитивно избегают ее. Иногда это осознается, иногда нет. Казалось бы, люди хотят любви, но при этом бессознательно строят вокруг себя стены, уходят от глубины в отношениях, боятся привязанности. Почему так происходит? Этот феномен в беседе с «‎Рамблером» объяснила Аракелян Арменуи, психотерапевт сети клиник «‎Семейная».

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Близкие отношения — это не только про любовь и заботу, но и про принятие. Причем не только другого человека, но и самого себя, со всеми несовершенствами. Именно в таких отношениях мы становимся уязвимыми, открываем свои слабые стороны, что, конечно, может пугать Арменуи Аракелян Психотерапевт сети клиник "Семейная"

Страх близости: откуда он берется?

Ключ к пониманию страха близости кроется в типе привязанности, который формируется у человека еще в раннем детстве. Как известно, отношения с родителями становятся фундаментом того, как мы будем выстраивать связь с другими во взрослой жизни, и исходя из них формируется один из четырех типов привязанности:

надежный – человек умеет строить доверительные отношения, не боится их, чувствует себя в них комфортно.

– человек умеет строить доверительные отношения, не боится их, чувствует себя в них комфортно. тревожный – наоборот, испытывает сильную зависимость от близкого человека, боится быть покинутым.

– наоборот, испытывает сильную зависимость от близкого человека, боится быть покинутым. избегающий – избегает эмоциональной близости, чтобы не испытывать возможную боль.

– избегает эмоциональной близости, чтобы не испытывать возможную боль. тревожно-избегающий – одновременно хочет и боится близости, колеблется между этими состояниями.

Самый частый страх близости связан с избегающим типом привязанности. Такие люди стараются не подпускать партнера слишком близко, не раскрываются полностью, могут дистанцироваться.

Избегающий тип — это как раз те люди, которые часто отстраняются от важного для себя человека. Либо избегают близких отношений изначально, чтобы избежать боли при потере. Либо не допускают глубокой эмоциональной близости с партнером. Можно сказать, что они «‎бросают, чтобы их не бросили», они «‎игнорируют, чтобы избежать игнорирования» Арменуи Аракелян Психотерапевт сети клиник "Семейная"

Почему мы подсознательно боимся близости?

1. Страх утраты себя

Многие воспринимают близкие отношения как угрозу личным границам. В обществе укоренился миф, что любовь — это «две половинки», которые сливаются в одно целое. На самом деле близость – это не слияние, а соприкосновение двух независимых личностей.

Во время близости «мы» – это два разных человека с ясным пониманием, где «я», а где «другой» Арменуи Аракелян Психотерапевт сети клиник "Семейная"

2. Страх предательства и боли

Если в прошлом человек сталкивался с предательством, изменой, утратой, он может подсознательно избегать новых отношений, чтобы не повторять болезненный опыт. Это естественный защитный механизм психики, но он мешает строить здоровые связи.

Где граница между отстаиванием личных границ и манипуляцией

3. Боязнь показать свою уязвимость

Близость — это не только радость, но и открытость. Чем ближе человек, тем лучше он знает наши слабые места. Это пугает: а вдруг он использует их против нас? Особенно трудно доверять тем, кто привык все контролировать.

Кто еще знает наши «больные точки» лучше, чем близкий человек?" Арменуи Аракелян Психотерапевт сети клиник "Семейная"

4. Проблемы с доверием к миру

Люди, у которых не сформировалось базовое доверие к миру, живут с ощущением, что в любой момент все может рухнуть. Они не позволяют себе расслабиться в отношениях, потому что уверены, что это ненадолго.

Доверие – это даже не про веру другим. Это скорее про то, насколько твердой кажется почва под ногами, насколько вы уверены, что мир в целом не такое уж ужасное место, а в нем бывает всякое, но вы можете справиться Арменуи Аракелян Психотерапевт сети клиник "Семейная"

Можно ли преодолеть страх близости?

Да, и это доказанный факт. Тип привязанности — не приговор, он может меняться. Для этого нужно:

Разобраться в причинах страха. Осознание проблемы — уже шаг к ее решению. Часто избегание близости кроется в глубоко укоренившихся страхах, которые можно пересмотреть. Постепенно менять привычные схемы поведения. Если вы привыкли дистанцироваться, пробуйте не разрывать контакт резко, а позволять себе быть рядом. Если боитесь открыться, начните с маленьких шагов — говорить о чувствах, обсуждать важные вещи. Искать новые доверительные связи. Формирование новых, безопасных отношений помогает перепрограммировать психику. Это может быть крепкая дружба, партнерство, терапия. Работа с психотерапевтом. Психотерапия помогает построить новый опыт доверия. Именно отношения с терапевтом дают человеку возможность научиться быть в безопасности, даже открываясь другому.

В психотерапии любого направления основой лечения является создание крепких терапевтических отношений, которые становятся новым опытом для человека. И этот новый опыт он переносит дальше в жизнь Арменуи Аракелян Психотерапевт сети клиник "Семейная"

Страх близости — это защитный механизм, связанный с детским опытом привязанности и травмами. Его можно преодолеть – через осознанность, формирование новых связей и работу над доверием. Позволить себе эту связь — значит разрешить себе быть по-настоящему живым.

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