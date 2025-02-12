Марафон розовых шариков: как человеку без пары пережить День святого Валентина и не сойти с ума
Психолог Храмихина посоветовала 14 февраля устроить свидание с самим собой. Некоторым одиноким людям трудно перенести День святого Валентина: 14 февраля на улицах будет много гуляющих за ручки влюблённых, знакомые и друзья вовсю постят в соцсетях романтические истории, дарят друг другу валентинки. Можно, конечно, за них всех порадоваться, но как тут самим не загрустить? «Секрет фирмы» узнал у психолога. Спойлер: придётся поработать со своим мозгом.
Почему одиноких задевает праздник влюблённых
День всех влюблённых часто становится марафоном розовых шариков и постов про «идеальные пары», отметила преподаватель Московского института психологии, клинический психолог Анастасия Храмихина. Из-за этого у человека без пары мозг невольно входит в режим сравнения.
«Это триггерит синдром недостаточности: кажется, что у других есть то, чего у меня нет. Самокритика активируют те же зоны мозга, что и физическая боль. Постоянное осуждение себя («Я недостаточно хорош») буквально разрушает нейронные связи, отвечающие за неуверенность».
А вот самопринятие, продолжила психолог, снижает уровень кортизола (гормон стресса) и повышает выработку серотонина и дофамина — гормонов счастья. Когда вы выбираете себя, вы перепрограммируете мозг на устойчивость.
«Выбирать себя значит признать, что вы уже целостны. А любовь, когда она придёт, станет не спасением, а приятным продолжением к вашей и так насыщенной жизни», — объяснила специалист.
Храмихина подчеркнула, что любовь к себе не отменяет желания быть в паре, но напоминает: ваша ценность не зависит от статуса отношений. По её словам, некоторые ищут отношения из страха одиночества. Это ведет к созависимости и потере себя.
Как лучше всего провести 14 февраля человеку без пары
Одиноким людям психолог предложила превратить День святого Валентина в День заботы о себе. Она дала несколько идей:
- Устройте свидание с собой. Приготовьте любимое блюдо, купите букет цветов просто потому, что вы этого достойны. Или сходите на выставку, куда давно хотели.
- Инвестируйте в свое будущее. Запишитесь на курс, который прокачает ваши навыки, или начните проект, откладываемый годами. Самореализация — мощный источник уверенности.
- Помогите другим. Поддержка близких переключит фокус с внутренних переживаний на эмпатию, что снизит тревожность.
День влюблённых — всего 24 часа в году. Но то, как вы его проживёте, может стать метафорой вашего отношения к себе в целом. Вместо того чтобы грустить о чужом празднике, создайте свой. Поблагодарите себя за пройденный путь, купите тот торт, который любите, или просто позвольте себе ничего не доказывать миру.
Вот ещё один аргумент в пользу того, что 14 февраля лучше не залипать в гаджетах: американские учёные пришли к выводу, что пассивное использование социальных сетей усиливает одиночество и проблемы со здоровьем.