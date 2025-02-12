Как человеку без пары пережить День святого Валентина и не сойти с ума

Психолог Храмихина посоветовала 14 февраля устроить свидание с самим собой. Некоторым одиноким людям трудно перенести День святого Валентина: 14 февраля на улицах будет много гуляющих за ручки влюблённых, знакомые и друзья вовсю постят в соцсетях романтические истории, дарят друг другу валентинки. Можно, конечно, за них всех порадоваться, но как тут самим не загрустить? «Секрет фирмы» узнал у психолога. Спойлер: придётся поработать со своим мозгом.

Почему одиноких задевает праздник влюблённых

День всех влюблённых часто становится марафоном розовых шариков и постов про «идеальные пары», отметила преподаватель Московского института психологии, клинический психолог Анастасия Храмихина. Из-за этого у человека без пары мозг невольно входит в режим сравнения.

« Э т о т р и г г е р и т с и н д р о м н е д о с т а т о ч н о с т и : к а ж е т с я , ч т о у д р у г и х е с т ь т о , ч е г о у м е н я н е т . С а м о к р и т и к а а к т и в и р у ю т т е ж е з о н ы м о з г а , ч т о и ф и з и ч е с к а я б о л ь . П о с т о я н н о е о с у ж д е н и е с е б я ( « Я н е д о с т а т о ч н о х о р о ш » ) б у к в а л ь н о р а з р у ш а е т н е й р о н н ы е с в я з и , о т в е ч а ю щ и е з а н е у в е р е н н о с т ь » .

А вот самопринятие, продолжила психолог, снижает уровень кортизола (гормон стресса) и повышает выработку серотонина и дофамина — гормонов счастья. Когда вы выбираете себя, вы перепрограммируете мозг на устойчивость.

« В ы б и р а т ь с е б я з н а ч и т п р и з н а т ь , ч т о в ы у ж е ц е л о с т н ы . А л ю б о в ь , к о г д а о н а п р и д ё т , с т а н е т н е с п а с е н и е м , а п р и я т н ы м п р о д о л ж е н и е м к в а ш е й и т а к н а с ы щ е н н о й ж и з н и » , — о б ъ я с н и л а с п е ц и а л и с т .

Храмихина подчеркнула, что любовь к себе не отменяет желания быть в паре, но напоминает: ваша ценность не зависит от статуса отношений. По её словам, некоторые ищут отношения из страха одиночества. Это ведет к созависимости и потере себя.

Как лучше всего провести 14 февраля человеку без пары

Одиноким людям психолог предложила превратить День святого Валентина в День заботы о себе. Она дала несколько идей:

Устройте свидание с собой. Приготовьте любимое блюдо, купите букет цветов просто потому, что вы этого достойны. Или сходите на выставку, куда давно хотели. Инвестируйте в свое будущее. Запишитесь на курс, который прокачает ваши навыки, или начните проект, откладываемый годами. Самореализация — мощный источник уверенности. Помогите другим. Поддержка близких переключит фокус с внутренних переживаний на эмпатию, что снизит тревожность.

День влюблённых — всего 24 часа в году. Но то, как вы его проживёте, может стать метафорой вашего отношения к себе в целом. Вместо того чтобы грустить о чужом празднике, создайте свой. Поблагодарите себя за пройденный путь, купите тот торт, который любите, или просто позвольте себе ничего не доказывать миру.

Вот ещё один аргумент в пользу того, что 14 февраля лучше не залипать в гаджетах: американские учёные пришли к выводу, что пассивное использование социальных сетей усиливает одиночество и проблемы со здоровьем.