Стало известно, что важнее всего при изучении нового языка

Мышление оказалось важнее способностей при изучении нового языка
На самом деле каждый из нас способен выучить другой язык. Важно при этом развивать правильное мышление.
Согласно теории языкового мышления, то, что люди думают о способностях, влияет на изучение языка. Если вы считаете, что можете улучшить свои языковые способности, то это позволит вам сосредоточиться действиях, которые этому способствуют.
В теории языкового мышления есть три аспекта. Это общий языковой интеллект, убеждения относительно способностей к изучению нового языка и убеждение относительно связи способности человека изучать новый язык с возрастом. Если человек уверен, что эти три типа языковых способностей даны ему от природы и их нельзя изменить, значит, у него фиксированное мышление. Если же он думает, что может улучшить один или несколько из этих аспектов, значит, у него установка на рост. В конечном счёте такие учащиеся с большей степенью вероятности станут в новом языке продвинутыми, чем те, у кого фиксированное мышление.
Исследования показывают, что примерно 20% людей, изучающих язык, имеют установку на рост. Ещё у 20% фиксированное мышление, а большинство (60%) имеют смешанную установку.