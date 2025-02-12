Стало известно, что важнее всего при изучении нового языка

На самом деле каждый из нас способен выучить другой язык. Важно при этом развивать правильное мышление.

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Согласно теории языкового мышления, то, что люди думают о способностях, влияет на изучение языка. Если вы считаете, что можете улучшить свои языковые способности, то это позволит вам сосредоточиться действиях, которые этому способствуют.

В теории языкового мышления есть три аспекта. Это общий языковой интеллект, убеждения относительно способностей к изучению нового языка и убеждение относительно связи способности человека изучать новый язык с возрастом. Если человек уверен, что эти три типа языковых способностей даны ему от природы и их нельзя изменить, значит, у него фиксированное мышление. Если же он думает, что может улучшить один или несколько из этих аспектов, значит, у него установка на рост. В конечном счёте такие учащиеся с большей степенью вероятности станут в новом языке продвинутыми, чем те, у кого фиксированное мышление.

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Исследования показывают, что примерно 20% людей, изучающих язык, имеют установку на рост. Ещё у 20% фиксированное мышление, а большинство (60%) имеют смешанную установку.