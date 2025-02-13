Иллюзия счастья: почему люди с идеальной жизнью чувствуют себя несчастными

Люди, чья жизнь выглядит безупречной, могут ощущать постоянное напряжение, тревогу и даже депрессию. Почему это происходит? Дело не в самих обстоятельствах, а в том, как человек воспринимает свою жизнь и какие механизмы психологической регуляции у него работают. В беседе с «‎Рамблером» психолог Елена Соломеина рассказала о них подробнее.

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Идеальная жизнь: внешняя картинка против внутреннего восприятия

Прежде чем разбираться в причинах несчастья, важно определить, что такое «идеальная жизнь‎». Это понятие субъективно: для одних идеалом является стабильная семья, для других — карьера, для третьих — возможность путешествовать. Однако в психологии есть два типичных сценария, при которых стремление к совершенству становится источником страданий:

перфекционизм – это внутренняя уверенность человека в том, что он должен соответствовать определенному собственному эталону, независимо от мнения окружающих.

– это внутренняя уверенность человека в том, что он должен соответствовать определенному собственному эталону, независимо от мнения окружающих. нарциссизм – это стремление к признанию, зависящее от внешней оценки.

В психологии существуют два понятия, которые часто путают между собой. Первое из них – ощущение, что мне важно, чтобы ВСЕ поняли, что я все делаю идеально, – нарциссизм. И второе: ощущение, что я САМ для себя уверен, что соответствую некоторому личному эталону, и мне все равно, что об этом думают другие – перфекционизм Елена Соломеина Психолог

Каждый из этих типов восприятия реальности может привести к тому, что даже самые успешные люди ощущают себя глубоко несчастными.

Перфекционист в поисках недостижимого идеала

Перфекционист стремится к внутреннему соответствию собственным высоким стандартам. Его локус контроля (то, на что он ориентируется в оценке себя) внутренний – его не столько волнует мнение окружающих, сколько его собственная оценка.

Как это проявляется в реальной жизни?

Такой человек всегда чувствует ответственность за все – за работу, семью, окружающую обстановку, даже за события, на которые он не может повлиять. Он стремится контролировать каждую деталь, но реальный мир несовершенен. Даже если все сделано на высшем уровне, он все равно найдет недостатки и почувствует, что мог бы лучше.

Человек выполнил задание и получил похвалу от начальника. Но «молодец» – это информация извне, а перфекционист опирается на внутреннюю оценку. Он точно знает, какие ошибки допустил, где мог бы сделать лучше. Вместо удовлетворения он испытывает напряжение и желание переделать свою работу Елена Соломеина Психолог

Страх потери контроля становится его постоянным фоном. Такой человек не может расслабиться и получать удовольствие от жизни – он постоянно корректирует, исправляет, доделывает, потому что идеал для него всегда чуть дальше, чем его текущие достижения.

К чему это приводит?

Повышенная тревожность

Постоянное напряжение и выгорание

Ощущение, что «я недостаточно хорош»

Избегание: почему мы так боимся близости

Нарцисс: зависимость от чужого мнения

В отличие от перфекциониста, нарцисс зависит не от своей внутренней оценки, а от внешнего признания. Такой человек строит «идеальную жизнь», потому что ему важно производить впечатление.

Человек сделал задание, но он нарцисс, а значит, его локус контроля – внешний. Если начальник сказал «молодец», он слегка выдохнул. Но лишь слегка. Потому что что, если он не самый лучший? А что, если кто-то другой сделал лучше? Это обесценивает его успех Елена Соломеина Психолог

Нарциссический тип личности живет в постоянной гонке за одобрением. Даже если его хвалят, он не испытывает удовлетворения, потому что оценка других людей всегда изменчива. Его самооценка хрупка – он может быть успешным, но ощущать опустошенность и тревогу. Такой человек редко бывает искренне счастлив, потому что его внутренний мир строится на внешних оценках, а они нестабильны.

К чему это приводит?

Постоянная неуверенность в себе

Страх критики и зависимость от чужого мнения

Чувство одиночества, даже если вокруг есть признание

Идеальная жизнь как ловушка тревоги

И перфекционист, и нарцисс, стремящиеся к безупречному существованию, в итоге оказываются заперты в тревожном состоянии. Они не могут быть счастливы, потому что:

Всегда найдется еще более высокая планка, которую нужно достичь;

Ощущение контроля иллюзорно – мир непредсказуем;

Чужая оценка не дает устойчивого чувства удовлетворения.

Стремление к идеалам, «эталонам», как говорят психологи, само по себе – тревожное состояние. Оно несовместимо с ощущением счастья, потому что человек постоянно боится не соответствовать стандарту Елена Соломеина Психолог

Жизнь, основанная на бесконечной погоне за идеалом, приводит к истощению. Идеальный сценарий становится внутренней тюрьмой, в которой человек не может позволить себе расслабиться.

Как выйти из этой ловушки?

1. Перестать жить «напоказ»

Важно задать себе вопрос: чья это идеальная жизнь? Если стандарты навязаны обществом, семьей, карьерными амбициями, возможно, они не соответствуют реальным желаниям.

2. Сфокусироваться на процессе, а не на результате

Ни одно действие не бывает идеальным – но оно может приносить удовольствие. Умение радоваться текущему моменту снижает тревожность и чувство незавершенности.

3. Перестать делать счастье зависимым от контроля

Полный контроль над жизнью невозможен. Осознание этого — первый шаг к снижению тревоги.

4. Учиться принимать несовершенство

Идеала не существует. А если он недостижим, то зачем тратить жизнь на его поиски?

Идеальная жизнь – это миф. Перфекционисту мешает страх потери контроля, нарциссу – зависимость от внешней оценки. Оба типа не умеют испытывать удовлетворение от своих достижений. Чтобы быть счастливым, важно понимать, что ценность жизни – не в ее совершенстве, а в ее реальности Елена Соломеина Психолог

Идеальная жизнь в ее классическом понимании не делает человека счастливым. Чаще всего она становится источником тревоги и напряжения, потому что превращается в бесконечную гонку за соответствием стандартам. Поэтому, чтобы почувствовать себя счастливыми, людям с идеальной жизнью нужно разрешить себе быть несовершенными.

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