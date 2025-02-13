Девушка рассказала, как поймала партнера на измене

Девушка по имени Эль рассказала, как случайно поймала партнера на измене, заведя с ним интимную переписку. Об этом написало издание Mirror со ссылкой на видео девушки в социальной сети TikTok.

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Недавно автору ролика пришлось купить новый телефон с новым номером, и партнер попросил ее написать ему сообщение, чтобы сохранить контакт. Девушка отправила ему откровенное сообщение, не подписываясь, а он для ответа ушел в ванную комнату. Пара начала флиртовать посредством текстовых сообщений, находясь в одном доме, и Эль возбудилась. Однако вскоре она обнаружила: все это время парень думал, что переписывается с кем-то еще.

Он написал Эль: «Я скоро буду», вышел из ванной и заявил ей, что уходит по срочному делу.

« Н о т ы т а к и н е о т п р а в и л а м н е т е к с т о в о е с о о б щ е н и е . У м е н я д о с и х п о р н е т т в о е г о н о м е р а » , — с к а з а л о н п е р е д т е м , к а к в ы й т и и з д о м а .

« К о г д а о н в е р н у л с я д о м о й т е м в е ч е р о м , я б ы л а в я р о с т и . С п р о с и л а , к о м у , п о е г о м н е н и ю , о н п и ш е т с о о б щ е н и я , а о н з а я в и л , ч т о з н а л , ч т о э т о б ы л а я , п р о с т о д у р а ч и л с я с о м н о й . О н м е н я г а з л а й т и т , з а с т а в л я е т м е н я д у м а т ь , ч т о я с у м а с ш е д ш а я » , — п о ж а л о в а л а с ь д е в у ш к а .

Подписчики поддержали Эль и призвали ее вызвать партнера на честный разговор.

« Я б ы и с п о л ь з о в а л а в р е м я , к о т о р о е о н п р о в о д и т с д р у г о й ж е н щ и н о й , ч т о б ы в ы н е с т и в с е е г о в е щ и и з д о м а » , — п о с о в е т о в а л и е й в к о м м е н т а р и я х .

Ранее 41-летняя женщина по имени Эмма, которая изменяет мужу, рассказала, как перехитрила нанятого супругом частного детектива. По ее словам, она легко заметила слежку: постоянно видела одну и ту же машину и одного и того же незнакомца у своего офиса.