Секс-коуч рассказал, как примириться с раздражающей привычкой партнера

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая завела новый роман и ужаснулась интимной привычке партнера. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

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По словам женщины, после секса она любит быстро принять душ.

« Я н е л ю б л ю л о ж и т ь с я с п а т ь п о т н о й и в о н ю ч е й , з а и с к л ю ч е н и е м о ч е н ь р е д к и х с л у ч а е в . П р и н я т ь п я т и м и н у т н ы й д у ш и в ы т е р е т ь с я — н е т а к а я у ж б о л ь ш а я п о м е х а ! А м о й п а р е н ь д у м а е т , ч т о п р о м ы т ь п е н и с в о д о й и з р а к о в и н ы — э т о в с е , ч т о е м у н у ж н о с д е л а т ь , п р е ж д е ч е м о т п р а в и т ь с я о б р а т н о в п о с т е л ь » , — п о ж а л о в а л а с ь о н а .

После этого, по словам женщины, его желание заняться сексом утром до душа кажется ей отвратительным. Партнеры ночевали вместе уже несколько раз, и, по ее мнению, пора задать этот вопрос.

В ответ Юзвяк отметил, что эта гигиеническая привычка вряд ли влияет на здоровье обоих партнеров, однако уровень комфорта женщины — не то, что стоит игнорировать. Коуч предположил, что мужчина не догадывается о ее предпочтениях, и посоветовал заговорить с ним о возможности принятия душа после секса.

« Е с л и о н а к т и в н о о т к а з ы в а е т с я м ы т ь с я ц е л и к о м п о с л е с е к с а , в о з м о ж н о , п р е д л о ж и т е е м у ч т о - т о в р о д е : " П о ч е м у б ы п р о с т о н е д о б а в и т ь м ы л о в о в р е м я п о л о с к а н и я ? " Д р у г о й в а р и а н т : п р и г л а с и т е е г о с с о б о й в д у ш , к о г д а в ы п р е д а е т е с ь п о с т к о и т а л ь н о м у р и т у а л у к у п а н и я » , — р е к о м е н д о в а л Ю з в я к .

« Е с л и о н к а т е г о р и ч е с к и п р о т и в и э т о г о , т о в ы и м е е т е с п а р н е м , к о т о р ы й н е п р и н и м а е т д у ш п о с л е с е к с а и н а с т о л ь к о р е ш и т е л е н в э т о м в о п р о с е , ч т о г о т о в о т к а з а т ь с я о т у т р е н н е г о с е к с а и з п р и н ц и п а ( и л и л е н и ) . Е с л и о н и м е н н о т а к о в , п о з в о л ь т е е м у б ы т ь т а к и м и з н а й т е , ч т о в а м н е о б я з а т е л ь н о б ы т ь с к е м - т о , к т о н е м о е т с я п о с л е с е к с а . У н е г о е с т ь в ы б о р , и у в а с т о ж е » , — Р и ч Ю з в я к , с е к с - к о у ч .

Ранее Юзвяк дал совет мужу, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены. По словам мужчины, теперь во время интимных игр он представляет, как женщина развлекается с другими.