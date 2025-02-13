Почему повторяющиеся тревожные мысли вредны, и как с ними бороться
Повторяющиеся негативные мысли могут привести к серьезным психическим расстройствам, таким как депрессия, тревожность и обсессивно-компульсивное расстройство. Исследование, опубликованное в Nature Psychology, предлагает новый подход: вместо традиционной диагностики ученые предлагают бороться с самим механизмом негативного мышления.
Психологи давно заметили, что люди, склонные к зацикливанию на тревожных мыслях, чаще сталкиваются с проблемами в отношениях и общем благополучии.
Как объясняет Томас Эринг, соавтор исследования: «Они неоднократно думают о чем-то негативном, даже если это не конструктивно».
Существующая система диагностики психических расстройств опирается на отдельные диагнозы, но на практике большинство пациентов соответствуют критериям сразу нескольких расстройств. Это привело к появлению концепции трансдиагностических факторов — симптомов, общих для разных нарушений. Один из таких факторов — повторяющееся негативное мышление.
Чтобы выявить людей, склонных к такому типу мышления, ученые используют специальные шкалы, оценивающие не содержание мыслей, а их навязчивость. Например, в тесте на стойкость мышления испытуемых просят оценить утверждения вроде:
«Те же мысли снова и снова приходят мне в голову» или «Я продолжаю задавать себе вопросы, не находя ответа».
Как можно помочь
Традиционные методы лечения ориентированы на конкретные расстройства. Например, пациенту с депрессией помогают бороться с чувством безнадежности, а при ОКР — с тревогой и навязчивых мыслях по поводу грязи, микробов или болезней. Однако новый подход — когнитивно-поведенческая терапия, ориентированная на размышления — фокусируется на изменении самого стиля мышления. Вместо того чтобы анализировать причины тревоги, пациент учится переключаться на действия.
Психолог Эдвард Уоткинс, один из разработчиков метода, поясняет: «Вместо того чтобы зацикливаться на причинах, терапия помогает задавать себе более продуктивные вопросы, например: как я могу с этим справиться?»
Исследования показывают, что воздействие на негативное мышление может предотвратить развитие тяжелых психических расстройств.
В одном из экспериментов 250 подростков, склонных к такому мышлению, разделили на две группы. Те, кто прошел обучение по изменению мыслительных паттернов, впоследствии реже страдали от симптомов тревожности и депрессии.
Ученые также предполагают, что этот подход можно применять не только для лечения психических расстройств, но и для укрепления общего здоровья, поскольку стресс напрямую влияет на физическое состояние — например, повышает уровень воспаления и артериальное давление.
Как отмечает Уоткинс: «Долгосрочное здоровье — это не только борьба с психическими расстройствами, но и баланс между психическим и физическим состоянием».