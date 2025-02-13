Почему повторяющиеся тревожные мысли вредны, и как с ними бороться

Повторяющиеся негативные мысли могут привести к серьезным психическим расстройствам, таким как депрессия, тревожность и обсессивно-компульсивное расстройство. Исследование, опубликованное в Nature Psychology, предлагает новый подход: вместо традиционной диагностики ученые предлагают бороться с самим механизмом негативного мышления.

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Психологи давно заметили, что люди, склонные к зацикливанию на тревожных мыслях, чаще сталкиваются с проблемами в отношениях и общем благополучии.

К а к о б ъ я с н я е т Т о м а с Э р и н г , с о а в т о р и с с л е д о в а н и я : « О н и н е о д н о к р а т н о д у м а ю т о ч е м - т о н е г а т и в н о м , д а ж е е с л и э т о н е к о н с т р у к т и в н о » .

Существующая система диагностики психических расстройств опирается на отдельные диагнозы, но на практике большинство пациентов соответствуют критериям сразу нескольких расстройств. Это привело к появлению концепции трансдиагностических факторов — симптомов, общих для разных нарушений. Один из таких факторов — повторяющееся негативное мышление.

Чтобы выявить людей, склонных к такому типу мышления, ученые используют специальные шкалы, оценивающие не содержание мыслей, а их навязчивость. Например, в тесте на стойкость мышления испытуемых просят оценить утверждения вроде:

« Т е ж е м ы с л и с н о в а и с н о в а п р и х о д я т м н е в г о л о в у » и л и « Я п р о д о л ж а ю з а д а в а т ь с е б е в о п р о с ы , н е н а х о д я о т в е т а » .

Как можно помочь

Традиционные методы лечения ориентированы на конкретные расстройства. Например, пациенту с депрессией помогают бороться с чувством безнадежности, а при ОКР — с тревогой и навязчивых мыслях по поводу грязи, микробов или болезней. Однако новый подход — когнитивно-поведенческая терапия, ориентированная на размышления — фокусируется на изменении самого стиля мышления. Вместо того чтобы анализировать причины тревоги, пациент учится переключаться на действия.

П с и х о л о г Э д в а р д У о т к и н с , о д и н и з р а з р а б о т ч и к о в м е т о д а , п о я с н я е т : « В м е с т о т о г о ч т о б ы з а ц и к л и в а т ь с я н а п р и ч и н а х , т е р а п и я п о м о г а е т з а д а в а т ь с е б е б о л е е п р о д у к т и в н ы е в о п р о с ы , н а п р и м е р : к а к я м о г у с э т и м с п р а в и т ь с я ? »

Исследования показывают, что воздействие на негативное мышление может предотвратить развитие тяжелых психических расстройств.

В одном из экспериментов 250 подростков, склонных к такому мышлению, разделили на две группы. Те, кто прошел обучение по изменению мыслительных паттернов, впоследствии реже страдали от симптомов тревожности и депрессии.

Ученые также предполагают, что этот подход можно применять не только для лечения психических расстройств, но и для укрепления общего здоровья, поскольку стресс напрямую влияет на физическое состояние — например, повышает уровень воспаления и артериальное давление.