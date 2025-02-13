Психолог объяснил нестандартные взгляды Саши Зверевой

В новом интервью Саша Зверева поделилась своими взглядами на жизнь. В беседе с Ксенией Собчак она заявила об отказе от традиционной медицины, домашних родах и смузи из плаценты. Психолог Станислав Самбурский считает, что в поведении певицы прослеживаются тревожность и страх перед неопределенностью. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

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« В п о в е д е н и и С а ш и З в е р е в о й я в н о п р о с л е ж и в а ю т с я к о г н и т и в н ы й д и с с о н а н с и р а ц и о н а л и з а ц и я . Н а п р и м е р , о н а о б ъ я с н я е т с в о й о т к а з о т м я с а з а б о т о й о з д о р о в ь е . Э т о п о з в о л я е т е й п о д д е р ж и в а т ь в н у т р е н н ю ю г а р м о н и ю и и з б е г а т ь ч у в с т в а в и н ы , к о т о р о е м о ж е т н а в я з ы в а т ь с я « з е л ё н о й п о в е с т к о й » . С о ц и а л ь н ы е с е т и Саши дают понять, что, устанавливая контроль над питанием, она таким образом борется с собственной тревожностью. Кроме того, селебрити знают, что можно получить дополнительное внимание, демонстрируя миру свою уникальность. Отвечая на комментарии под интервью с Ксенией Собчак, Зверева попросила не критиковать её за необычное видение мира и стремление к идеальности. Ответ говорит о том, что она специфическим питанием и рассказами об этом закрывает потребность во внимании и ощущении собственной уникальности», — высказался психолог.

По словам эксперта, желание использовать плаценту и вера в альтернативные методы ухода за собой у обычного человека — это проявление «магического» мышления. Люди с таким типом мышления верят не в причинно-следственные связи, а в неподтверждённые данные.