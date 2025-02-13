Психотерапевт назвала полезное свойство злости

В процессе злости побочные эмоциональные эффекты дают положительную энергию и решительность, которую можно направить на достижение целей. Это чувство может стать стимулом для перемен — как в личной жизни, так и в обществе, рассказала психотерапевт, к. м. н. Ирина Крашкина.

© Вечерняя Москва

— З л о с т ь — э т о с и л ь н а я э м о ц и я , к о т о р а я с о п р о в о ж д а е т с я м о щ н ы м и ф и з и о л о г и ч е с к и м и и з м е н е н и я м и . К о г д а м ы з л и м с я , н а ш о р г а н и з м а к т и в и з и р у е т с я : у ч а щ а е т с я с е р д ц е б и е н и е , п о в ы ш а е т с я к р о в я н о е д а в л е н и е , у р о в е н ь а д р е н а л и н а в к р о в и у в е л и ч и в а е т с я . В с е э т и п р о ц е с с ы д а ю т д о п о л н и т е л ь н у ю э н е р г и ю и р е ш и т е л ь н о с т ь , к о т о р ы е м о ж н о н а п р а в и т ь н а д о с т и ж е н и е ц е л е й , — о б ъ я с н и л а в р а ч .

Она добавила, что злость часто возникает как реакция на чувство несправедливости или нарушение личных границ.

— З л о с т ь т а к ж е п о м о г а е т н а м с о с р е д о т о ч и т ь с я . Э т а э м о ц и я п о з в о л я е т л у ч ш е в и д е т ь п р о б л е м у , к о н ц е н т р и р о в а т ь с я н а е е р е ш е н и и и п р и н и м а т ь ч е т к и е д е й с т в и я , — р а с с к а з а л а п с и х о т е р а п е в т .

Крашкина уточнила, что важно помнить, что злость сама по себе не является отрицательной эмоцией. Она становится полезной, если уметь ею управлять и направлять в конструктивное русло, сообщает РИАМО.

Невролог Ринат Богданов раскрыл истинную причину эмоциональных вспышек и раздражительности. В последние годы в психологии появился термин «номофобия» — страх оказаться без доступа к мобильному телефону. Эксперт рассказал, что в группу риска попадают люди, испытывающие психологические проблемы.