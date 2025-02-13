Психотерапевт Крашкина назвала полезное свойство злости

В процессе злости побочные эмоциональные эффекты дают положительную энергию и решительность, которую можно направить на достижение целей. Это чувство может стать стимулом для перемен — как в личной жизни, так и в обществе, рассказала психотерапевт, к. м. н. Ирина Крашкина.

Психотерапевт назвала полезное свойство злости
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Злость это сильная эмоция, которая сопровождается мощными физиологическими изменениями. Когда мы злимся, наш организм активизируется: учащается сердцебиение, повышается кровяное давление, уровень адреналина в крови увеличивается. Все эти процессы дают дополнительную энергию и решительность, которые можно направить на достижение целей, объяснила врач.

Она добавила, что злость часто возникает как реакция на чувство несправедливости или нарушение личных границ.

Злость также помогает нам сосредоточиться. Эта эмоция позволяет лучше видеть проблему, концентрироваться на ее решении и принимать четкие действия, рассказала психотерапевт.

Крашкина уточнила, что важно помнить, что злость сама по себе не является отрицательной эмоцией. Она становится полезной, если уметь ею управлять и направлять в конструктивное русло, сообщает РИАМО.

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Психология
Ирина Крашкина