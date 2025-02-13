Психотерапевт назвала полезное свойство злости

Психотерапевт Крашкина назвала полезное свойство злости
В процессе злости побочные эмоциональные эффекты дают положительную энергию и решительность, которую можно направить на достижение целей. Это чувство может стать стимулом для перемен — как в личной жизни, так и в обществе, рассказала психотерапевт, к. м. н. Ирина Крашкина.
— Злость — это сильная эмоция, которая сопровождается мощными физиологическими изменениями. Когда мы злимся, наш организм активизируется: учащается сердцебиение, повышается кровяное давление, уровень адреналина в крови увеличивается. Все эти процессы дают дополнительную энергию и решительность, которые можно направить на достижение целей, — объяснила врач.
Она добавила, что злость часто возникает как реакция на чувство несправедливости или нарушение личных границ.
— Злость также помогает нам сосредоточиться. Эта эмоция позволяет лучше видеть проблему, концентрироваться на ее решении и принимать четкие действия, — рассказала психотерапевт.
Крашкина уточнила, что важно помнить, что злость сама по себе не является отрицательной эмоцией. Она становится полезной, если уметь ею управлять и направлять в конструктивное русло, сообщает РИАМО.
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