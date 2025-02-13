Что такое «кастом» и когда уместно это слово

Быть индивидуальным — просто! Достаточно взять в руки кисть, краски и одежду, над которой будет не жалко провести эксперимент. Следуя своим предпочтениям, вы можете раскрасить свои вещи в разнообразные цвета или нарисовать на них любимых персонажей. Кастомизация — это отличный способ показать окружающим свою индивидуальность и неповторимый стиль. Что же означает слово «кастом», рассказала «Вечерняя Москва».

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История термина

Слово «кастом» (от англ. to costomize) переводится как «настроить, персонализировать, подгонять». Похожее значение имело популярное ранее выражение DIY («Do it Yourself»), или же «сделай сам». История кастомизации началась с мотоциклистов: старясь сделать свои мотоциклы более ярким и непохожим на другие, они модифицировали их и украшали разными вещами, например, флагами, наклейками или брелками. В настоящее время «кастом» стал связан больше с одеждой, нежели с транспортом.

Что означает слово «кастом»

Кастомом считается любое желание отразить свою индивидуальность через изменение одежды. Даже нацепив наклейку на свой любимый рюкзак, человек может назвать его «кастомной вещью». Однако не только краски помогают «начертать» на предмете ее принадлежность к себе: инициалы на свою обуви или изображение одинаковых узоров на нескольких вещах сразу также станут отличным примером кастома.

Примеры употребления