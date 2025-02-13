Одиночкам дали совет, как не впасть в тоску на День святого Валентина

Одиноким людям следует провести 14 Февраля в заботе о себе, заявила NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, если в День святого Валентина возникает грусть или раздражение, это может быть сигналом о том, что пора уделить время самоподдержке.

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« Е с л и в д р у г в э т о т д е н ь в а м с т а н о в и т с я г р у с т н о , т р е в о ж н о и л и в ы ч р е з м е р н о р а з д р а ж а е т е с ь в е с е л ь ю о к р у ж а ю щ и х , т о м о ж н о п о б л а г о д а р и т ь э т о т п р а з д н и к , п о т о м у ч т о о н п о д с в е ч и в а е т в а ш и п о т р е б н о с т и , к о т о р ы е т р е б у ю т р е ш е н и я . Л ю б ы е э м о ц и и , о с о б е н н о т е , к о т о р ы е н а м н е п р и я т н ы , я в л я ю т с я м а р к е р а м и т о г о , ч т о п о р а и з м е н и т ь ж и з н ь . И , в о з м о ж н о , п р и ш л о в р е м я п о с м о т р е т ь н а с в о и о т н о ш е н и я с с а м и м с о б о й , п р о я в и т ь л ю б о в ь и з а б о т у к с е б е » , — п о я с н и л а п с и х о л о г .

Она подчеркнула, что важно наполнить День святого Валентина положительными эмоциями: заняться любимыми делами, почитать книгу, посмотреть фильм или посвятить время хобби. Также, по словам эксперта, можно воспользоваться моментом, чтобы укрепить отношения с близкими: позвонить родным или встретиться с друзьями.

« П р о в е д и т е в р е м я , з а н и м а я с ь л ю б и м ы м и д е л а м и , б у д ь т о ч т е н и е к н и г и , п р о с м о т р с е р и а л а и л и х о б б и . Е щ е э т о т д е н ь м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь д л я л и ч н о г о р о с т а и у д о в о л ь с т в и я . В ы т а к ж е м о ж е т е п о т р а т и т ь э т о в р е м я д л я у к р е п л е н и я о т н о ш е н и й с о к р у ж а ю щ и м и . С в я ж и т е с ь с б л и з к и м и д р у з ь я м и и л и р о д н ы м и , п о з в о н и т е и л и н а п и ш и т е и м » , — р е з ю м и р о в а л а Б ы с т р о в а .

Ранее стилист-имиджмейкер Юлия Александрова заявила, что для похода в театр или на концерт в День святого Валентина женщинам стоит выбирать платье глубокого цвета, например красного, а мужчинам — классический костюм и белую рубашку. По ее словам, такие оттенки в одежде подчеркнут романтические настроения, даже если пара находится в долгосрочных отношениях.