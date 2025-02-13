Одиночкам дали совет, как не впасть в тоску на День святого Валентина
Одиноким людям следует провести 14 Февраля в заботе о себе, заявила NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, если в День святого Валентина возникает грусть или раздражение, это может быть сигналом о том, что пора уделить время самоподдержке.
«Если вдруг в этот день вам становится грустно, тревожно или вы чрезмерно раздражаетесь веселью окружающих, то можно поблагодарить этот праздник, потому что он подсвечивает ваши потребности, которые требуют решения. Любые эмоции, особенно те, которые нам неприятны, являются маркерами того, что пора изменить жизнь. И, возможно, пришло время посмотреть на свои отношения с самим собой, проявить любовь и заботу к себе», — пояснила психолог.
Она подчеркнула, что важно наполнить День святого Валентина положительными эмоциями: заняться любимыми делами, почитать книгу, посмотреть фильм или посвятить время хобби. Также, по словам эксперта, можно воспользоваться моментом, чтобы укрепить отношения с близкими: позвонить родным или встретиться с друзьями.
«Проведите время, занимаясь любимыми делами, будь то чтение книги, просмотр сериала или хобби. Еще этот день можно использовать для личного роста и удовольствия. Вы также можете потратить это время для укрепления отношений с окружающими. Свяжитесь с близкими друзьями или родными, позвоните или напишите им», — резюмировала Быстрова.
Ранее стилист-имиджмейкер Юлия Александрова заявила, что для похода в театр или на концерт в День святого Валентина женщинам стоит выбирать платье глубокого цвета, например красного, а мужчинам — классический костюм и белую рубашку. По ее словам, такие оттенки в одежде подчеркнут романтические настроения, даже если пара находится в долгосрочных отношениях.