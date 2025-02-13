Как вернуть отношения с бывшим

Как вернуть бывшего с помощью практических советов и рекомендаций, найти причины расставания и научиться строить новые отношения на основе старого опыта, читайте в материале Super.

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Не важно, кто от кого ушел, но зачастую девушки сталкиваются с непреодолимым желанием вернуть бывшего. С вопросом «Что делать?» одни идут к тарологу, другие — к нумерологу, третьи — к экстрасенсу. Эзотерика эзотерикой, однако еще есть старая добрая психология, в которую неплохо бы погрузиться, чтобы осознать, а стоит ли игра свеч? Как бы то ни было, отношения с экс-возлюбленным после расставания возможно сделать счастливыми. Рассказываем, с чего начать. Спойлер: над собой придется много работать.

Причины расставания

Перед тем, как налаживать отношения с бывшим, хорошо проанализируйте причину разрыва. Если имело место психологическое или физическое насилие, уверены ли вы, что ситуация не вернется на круги своя? С серьезными зависимостями у партнера тоже лучше не связываться снова. Однако зачастую расставание происходит из-за бытовых проблем, мелких недопониманий, неспособности находить компромиссы. Разобраться с этим поможет психолог. Дать отношениям второй шанс можно и в том случае, если они распались из-за того, что кому-то из партнеров пришлось переехать в другой город или страну, но по прошествии времени расстояние перестало быть проблемой. Финансовые трудности тоже можно в принципе преодолеть (если, конечно, мужчина не альфонс).

Переосмысление отношений

Стоит ли снова сходиться с бывшим партнером или нет, решать только вам. Но для начала ответьте себе на несколько вопросов. Вы хотите вернуть все, потому что чувства не угасли и вы видите потенциал у вашей истории любви? А может быть вами руководит страх одиночества либо привычка? Не последнюю роль здесь играют причины расставания: отношения, в которых, например, присутствовало насилие, обречены. Разные взгляды и цели в жизни тоже вряд ли приведут к успеху.

Выпишите на бумаге достоинства и недостатки экс-возлюбленного, что хорошего и что плохого он делал для вас и вашей пары. Насколько хорошо он умеет слышать и слушать? Насколько открыт он к переменам и работе над собой? А вы? Каковы шансы преодолеть недопонимания и разногласия?

Советы по возвращению бывшего

Безусловно, в каждом отдельном случае советы свои. И надо быть готовой к тому, что они не помогут. Тем не менее можно попробовать сделать несколько шагов для достижения цели, которые и покажут вам, насколько эта цель достижима.

Контакт

Сразу после расставания лучше взять паузу в общении. Уделите это время себе: постарайтесь восполнить запасы энергии — чаще посещайте салон красоты, ходите в музеи, на выставки и мастер-классы, обновите гардероб, расширьте круг знакомств и будьте открытыми к вниманию противоположного пола. И только когда эмоции от расставания стихнут и вы будете чувствовать себя уверенно, можно напомнить о себе экс-возлюбленному. Достаточно лаконичного сообщения «Как дела?».

Позитивные изменения в общении для воссоединения

После первого обмена любезностями исчезните ненадолго с радаров, а потом снова свяжитесь с бывшим, обратившись к нему за какой-нибудь помощью. Вдруг вам нужно устранить засор в трубе или просверлить дырку в стене для картины. Или может быть нужно отвезти собаку на вакцинацию. В любом случае будьте ненавязчивой, позитивной. Если контакт налаживается, время от времени можно отправлять мужчине мемы, делиться новостями.

Общение о чувствах и причинах расставания

Если вы видите, что мужчина открыт к общению, предложите обсудить причины расставания. Ни в коем случае не обвиняйте друг друга, не проявляйте агрессию. Расскажите искренне о своих чувствах, о том, что, на ваш взгляд, привело к разрыву, и о том, что вы не против дать вашему союзу второй шанс. К слову, обсудить прошлые обиды и проблемы стоит и в том случае, если видите, что мужчина не планирует воссоединение. Разговор по душам пойдет обоим на пользу.

Работа над ошибками

Даже если мужчина признал собственные ошибки, не вам заниматься его перевоспитанием. В расставании, как правило, виноваты оба, поэтому сконцентрируйтесь на себе. Для начала постарайтесь услышать претензии бывшего к вам и попробуйте их проработать: если не получается самостоятельно, обратитесь к психологу. Специалист поможет вам скорректировать свое поведение в построении отношений, как относиться к проблемам. Не бойтесь сказать мужчине, что осознаете свою вину.

Какие ошибки стоит избегать

Психологическое давление — самая распространенная ошибка, которую совершают девушки в надежде вернуть бывшего. Super попросил психолога прокомментировать этот момент: чего точно не стоит делать в попытке возобновить отношения.

Многим трудно принять факт расставания. Некоторые женщины начинают писать бывшему, звонить, думая, что чем больше о себе напоминать, тем лучше. На самом деле, такое поведение может раздражать мужчину. Он принял решение, а его дергают. Важно дать друг другу время переосмыслить ситуацию и причины расставания. И только потом начинать действовать. Опять же, бесконечные звонки, слезы, контроль, манипуляции — это роль матери, но не любовницы. То есть не стоит навязываться, нарушать личное пространство и быть везде.

Татьяна Белая

Татьяна также отмечает:

« Н е к о т о р ы е п с и х о л о г и с о в е т у ю т д е в у ш к а м с о з д а т ь и н т р и г у , ч т о б ы в е р н у т ь б ы в ш е г о . Н а п р и м е р , о п у б л и к о в а т ь в с о ц с е т я х ф о т о г р а ф и ю с д р у г и м м у ж ч и н о й . В ц е л о м , и н т р и г а — н е п л о х а я и д е я , н о н е с р а з у п о с л е р а с с т а в а н и я . Э к с - п а р т н е р в о с п р и м е т э т о к а к о б е с ц е н и в а н и е в а ш е г о р о м а н а , д а ж е е с л и с а м б ы л и н и ц и а т о р о м р а з р ы в а . К р о м е т о г о , е с л и и в ы з ы в а т ь р е в н о с т ь , т о т о л ь к о т о н к и м и н а м е к а м и » .

Еще одна типичная ошибка — чрезмерная услужливость. Девушка не должна терять самоуважение и унижаться, заискивая перед мужчиной и потакая его прихотям.

Отношения после расставания с любимым

Войти в одну реку дважды нельзя, а потому второй шанс нужно воспринимать как новые отношения, а не как продолжение старых (они закончились и точка). Строиться они должны на абсолютном доверии и открытости: сколько бы вы ни встречались до этого, как хорошо вы ни знали бы друг друга, но при расставании вы причинили друг другу боль, доверие подорвано и его придется заслужить. Нужно быть готовыми к преодолению сложностей и к принятию слабостей партнера. Процесс воссоединения после расставания будет долгим и непростым.