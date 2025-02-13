Ученые выяснили, когда формируются вкусовые предпочтения

Вкусовые предпочтения формируются еще в утробе, установили ученые
Новорожденные положительно реагируют на запахи продуктов, которые ела мать в конце беременности, установили ученые. Результаты экспериментов увидели свет в журнале Appetite.
В 2022 году те же исследователи обнаружили при помощи 4D-ультразвукового сканирования изменения выражения лица плода в зависимости от того, что съела беременная на позднем сроке.
В новом исследовании наблюдали за 16 мальчиками и 16 девочками с 36-й недели беременности до примерно трех недель после рождения. Матерей поделили на две группы: до родов одни ели капсулы с морковным порошком, другие — с порошком кудрявой капусты.
В возрасте около трех недель новорожденным под нос совали ватные тампоны, смоченные соком моркови, капусты или водой, — и снимали реакцию на видео.
«Анализ выражений лиц младенцев показывает, что они, похоже, лучше реагируют на запахи продуктов, которые их матери употребляли в последние месяцы беременности», — рассказала профессор Надя Райсланд из Лаборатории исследований плода и новорожденных факультета психологии Даремского университета в Англии, руководившая исследованием.
Из предыдущих исследований известно, что у плодов это происходит через вдыхание и проглатывание амниотической жидкости в утробе.
«Процесс формирования пищевых предпочтений начинается гораздо раньше, чем мы думали, — прямо с утробы. Вводя вкусы на раннем этапе, мы, возможно, сможем формировать более здоровые привычки питания у детей с самого начала», — прокомментировала Бейза Устун-Элаян, которая перешла в Кембриджский университет.
Авторы исследования признали его невысокое качество: не было контрольной группы, не учтен постнатальный вкусовой опыт (некоторые молочные смеси горькие), все участницы — белые британки. Статья пока удалена для внесения уточнений.
Тем не менее работы будут продолжены, поскольку сама идея настолько раннего формирования здоровых пищевых привычек более чем небезынтересна.
«Плод не только ощущает вкус пищи, которую употребляет мать, но и явно реагирует на нее и запоминает, находясь в утробе, а затем после рождения в течение довольно долгого времени. Таким образом, матери играют роль учителей раньше, чем принято считать, как поставщики первых воспоминаний о запахах и вкусах для младенцев», — резюмировал профессор Бенуа Шаль из Национального научно-исследовательского центра в Университете Бургундии, Франция.