Ученые выяснили, когда формируются вкусовые предпочтения

Новорожденные положительно реагируют на запахи продуктов, которые ела мать в конце беременности, установили ученые. Результаты экспериментов увидели свет в журнале Appetite.

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В 2022 году те же исследователи обнаружили при помощи 4D-ультразвукового сканирования изменения выражения лица плода в зависимости от того, что съела беременная на позднем сроке.

В новом исследовании наблюдали за 16 мальчиками и 16 девочками с 36-й недели беременности до примерно трех недель после рождения. Матерей поделили на две группы: до родов одни ели капсулы с морковным порошком, другие — с порошком кудрявой капусты.

В возрасте около трех недель новорожденным под нос совали ватные тампоны, смоченные соком моркови, капусты или водой, — и снимали реакцию на видео.

« А н а л и з в ы р а ж е н и й л и ц м л а д е н ц е в п о к а з ы в а е т , ч т о о н и , п о х о ж е , л у ч ш е р е а г и р у ю т н а з а п а х и п р о д у к т о в , к о т о р ы е и х м а т е р и у п о т р е б л я л и в п о с л е д н и е м е с я ц ы б е р е м е н н о с т и » , — р а с с к а з а л а п р о ф е с с о р Н а д я Р а й с л а н д и з Л а б о р а т о р и и и с с л е д о в а н и й п л о д а и н о в о р о ж д е н н ы х ф а к у л ь т е т а п с и х о л о г и и Даремского университета в Англии, руководившая исследованием.

Из предыдущих исследований известно, что у плодов это происходит через вдыхание и проглатывание амниотической жидкости в утробе.

« П р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я п и щ е в ы х п р е д п о ч т е н и й н а ч и н а е т с я г о р а з д о р а н ь ш е , ч е м м ы д у м а л и , — п р я м о с у т р о б ы . В в о д я в к у с ы н а р а н н е м э т а п е , м ы , в о з м о ж н о , с м о ж е м ф о р м и р о в а т ь б о л е е з д о р о в ы е п р и в ы ч к и п и т а н и я у д е т е й с с а м о г о н а ч а л а » , — п р о к о м м е н т и р о в а л а Б е й з а У с т у н - Э л а я н , к о т о р а я п е р е ш л а в К е м б р и д ж с к и й у н и в е р с и т е т .

Авторы исследования признали его невысокое качество: не было контрольной группы, не учтен постнатальный вкусовой опыт (некоторые молочные смеси горькие), все участницы — белые британки. Статья пока удалена для внесения уточнений.

Тем не менее работы будут продолжены, поскольку сама идея настолько раннего формирования здоровых пищевых привычек более чем небезынтересна.