Ученые определили, кто чаще сочувствует другим

Исследователи из Университета Кента (Англия) выяснили, что молодые взрослые от 20 до 40 лет сильнее всего сочувствуют чужой боли, особенно социальной боли — ситуациям смущения, горя и грусти. Их эмпатия выражена сильнее, чем у подростков 10–19 лет и пожилых людей от 60 лет. Статья опубликована в Social Cognitive and Affective Neuroscience.

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Ученые изучали эмпатию с помощью анализа мозговой активности 273 участников в возрасте от 10 до 19 лет (подростки), 20 и 40 лет (молодые и зрелые люди) и 60 и 80 лет (пожилые люди).

Испытуемым показывали фотографии людей, испытывающих физическую боль, например, порез или ушиб и социальную боль, такие как публичное унижение, оскорбление.

Результаты показали:

Эмпатия постепенно усиливается от подросткового возраста к более зрелому.

В пожилом возрасте активность мозга, связанная с эмпатией, остается высокой, но субъективные оценки чужой боли снижаются.

Эмпатия помогает людям понимать эмоции окружающих, строить социальные связи и оказывать поддержку. Если вы замечаете, что подросток не проявляет сочувствия к тем вещам, которые кажутся вам важными, не стоит этому удивляться, советуют исследователи.

Профессор Хизер Фергюсон объясняет: