Ученые определили, кто чаще сочувствует другим — молодые или пожилые люди
Исследователи из Университета Кента (Англия) выяснили, что молодые взрослые от 20 до 40 лет сильнее всего сочувствуют чужой боли, особенно социальной боли — ситуациям смущения, горя и грусти. Их эмпатия выражена сильнее, чем у подростков 10–19 лет и пожилых людей от 60 лет. Статья опубликована в Social Cognitive and Affective Neuroscience.
Ученые изучали эмпатию с помощью анализа мозговой активности 273 участников в возрасте от 10 до 19 лет (подростки), 20 и 40 лет (молодые и зрелые люди) и 60 и 80 лет (пожилые люди).
Испытуемым показывали фотографии людей, испытывающих физическую боль, например, порез или ушиб и социальную боль, такие как публичное унижение, оскорбление.
Результаты показали:
- Эмпатия постепенно усиливается от подросткового возраста к более зрелому.
- В пожилом возрасте активность мозга, связанная с эмпатией, остается высокой, но субъективные оценки чужой боли снижаются.
Эмпатия помогает людям понимать эмоции окружающих, строить социальные связи и оказывать поддержку. Если вы замечаете, что подросток не проявляет сочувствия к тем вещам, которые кажутся вам важными, не стоит этому удивляться, советуют исследователи.
Профессор Хизер Фергюсон объясняет:
«Мозг становится все более реактивным на чужую боль с возрастом, но пожилые люди менее точны в оценке ее интенсивности».