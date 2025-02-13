Женщинам дали совет, как выбрать идеальный фильм для свидания

Фильм для просмотра в День святого Валентина следует подбирать с учетом стадии отношений, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, романтическое кино не только создает особую атмосферу, но и может повлиять на восприятие партнером текущей ситуации в отношениях, подтолкнуть его к размышлениям и даже стать своеобразным намеком.

Как выбрать идеальный фильм для свидания
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«На самом деле романтических фильмов миллион. Нужно выбирать исходя из подоплеки свидания. Если женщина хочет в кино сходить с парнем или посмотреть фильм дома, чтобы он сделал ей предложение, это одна категория. Если хочет, чтобы партнер пересмотрел взаимоотношения, то это другие фильмы. Я думаю, что, если выбирает женщина фильм именно на 14 Февраля, нужно понять, какой смысл должен нести этот фильм. Потому что выбор на самом деле очень широкий», пояснила Миллер.

Ранее психолог Эльвира Жданова заявила, что внимание и нежность к партнеру станут самым лучшим подарком на День святого Валентина. Тем, у кого нет любимого человека, специалист предложила порадовать себя в этот праздник.

Сексолог Екатерина Федорова ранее отметила, что некоторые пары могут расстаться в канун Дня святого Валентина из-за нежелания у одной из сторон отмечать этот праздник и тратить деньги на подарки. Она отметила, что отсутствие желания праздновать 14 Февраля не следует рассматривать как признак угасания чувств.

Психология
Екатерина Федорова