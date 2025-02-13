Женщинам дали совет, как выбрать идеальный фильм для свидания
Фильм для просмотра в День святого Валентина следует подбирать с учетом стадии отношений, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, романтическое кино не только создает особую атмосферу, но и может повлиять на восприятие партнером текущей ситуации в отношениях, подтолкнуть его к размышлениям и даже стать своеобразным намеком.
«На самом деле романтических фильмов миллион. Нужно выбирать исходя из подоплеки свидания. Если женщина хочет в кино сходить с парнем или посмотреть фильм дома, чтобы он сделал ей предложение, это одна категория. Если хочет, чтобы партнер пересмотрел взаимоотношения, то это другие фильмы. Я думаю, что, если выбирает женщина фильм именно на 14 Февраля, нужно понять, какой смысл должен нести этот фильм. Потому что выбор на самом деле очень широкий», — пояснила Миллер.
Ранее психолог Эльвира Жданова заявила, что внимание и нежность к партнеру станут самым лучшим подарком на День святого Валентина. Тем, у кого нет любимого человека, специалист предложила порадовать себя в этот праздник.
Сексолог Екатерина Федорова ранее отметила, что некоторые пары могут расстаться в канун Дня святого Валентина из-за нежелания у одной из сторон отмечать этот праздник и тратить деньги на подарки. Она отметила, что отсутствие желания праздновать 14 Февраля не следует рассматривать как признак угасания чувств.