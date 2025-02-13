Как выбрать идеальный фильм для свидания

Фильм для просмотра в День святого Валентина следует подбирать с учетом стадии отношений, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, романтическое кино не только создает особую атмосферу, но и может повлиять на восприятие партнером текущей ситуации в отношениях, подтолкнуть его к размышлениям и даже стать своеобразным намеком.

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« Н а с а м о м д е л е р о м а н т и ч е с к и х ф и л ь м о в м и л л и о н . Н у ж н о в ы б и р а т ь и с х о д я и з п о д о п л е к и с в и д а н и я . Е с л и ж е н щ и н а х о ч е т в к и н о с х о д и т ь с п а р н е м и л и п о с м о т р е т ь ф и л ь м д о м а , ч т о б ы о н с д е л а л е й п р е д л о ж е н и е , э т о о д н а к а т е г о р и я . Е с л и х о ч е т , ч т о б ы п а р т н е р п е р е с м о т р е л в з а и м о о т н о ш е н и я , т о э т о д р у г и е ф и л ь м ы . Я д у м а ю , ч т о , е с л и в ы б и р а е т ж е н щ и н а ф и л ь м и м е н н о н а 1 4 Ф е в р а л я , н у ж н о п о н я т ь , к а к о й с м ы с л д о л ж е н н е с т и э т о т ф и л ь м . П о т о м у ч т о в ы б о р н а с а м о м д е л е о ч е н ь ш и р о к и й » , — п о я с н и л а М и л л е р .

Ранее психолог Эльвира Жданова заявила, что внимание и нежность к партнеру станут самым лучшим подарком на День святого Валентина. Тем, у кого нет любимого человека, специалист предложила порадовать себя в этот праздник.

Сексолог Екатерина Федорова ранее отметила, что некоторые пары могут расстаться в канун Дня святого Валентина из-за нежелания у одной из сторон отмечать этот праздник и тратить деньги на подарки. Она отметила, что отсутствие желания праздновать 14 Февраля не следует рассматривать как признак угасания чувств.