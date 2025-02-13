Кто такие литромантики и почему они выбирают безответную любовь

Человеческая психика хранит в себе немало тайн. Некоторые психологические феномены настолько необычны, что сложно поверить в их существование. Один из них — литромантизм. Если вы еще не слышали этот термин, не удивляйтесь: он появился не так давно, но уже привлек внимание как исследователей, так и широкой аудитории. Кто такие литромантики и в чем их особенности — в материале «Газеты.Ru».

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Кто такие литромантики

Литромантики — это люди, которым нравится ощущение влюбленности, но оно прекращает их радовать, как только в ответ они получают долгожданную взаимность, рассказала «Газете.Ru» психолог Ирина Пирогова.

« Л и т р о м а н т и з м — я в л е н и е , к о т о р о е в с т р е ч а е т с я д о в о л ь н о ч а с т о , о с о б е н н о у л ю д е й д о 2 5 л е т . О д н а к о п о д о б н ы е с и т у а ц и и с л у ч а ю т с я и п о з ж е , п о р о й д а ж е с т а н о в я т с я п р и ч и н о й р а з в о д о в » , — И р и н а П и р о г о в а , п с и х о л о г .

Проще говоря, притяжение у литромантиков существует только на фазе ожидания и фантазий об отношениях. Когда партнер начинает демонстрировать ответные чувства, первоначальный интерес падает так же быстро, как он и появился. Для самих литромантиков такое эмоциональное переключение может быть неожиданным. Окружающие — особенно те, кто замешан в любовной истории, — часто остаются в недоумении.

Некоторые ошибочно полагают, что литромантики — это асексуалы, но это не так, подчеркнула Пирогова. Асексуалы не испытывают потребности в близости и не стремятся к ней. Литромантики же вполне могут иметь активную сексуальную жизнь, их особенность заключается в эмоциональной привязанности к недоступным объектам.

Чем литромантики отличаются от других типов людей

Литромантикам нравится пребывать в романтической влюбленности, но она пропадает или слабеет, когда чувства становятся взаимными. В отличие от них:

Аромантики (aromantic) практически не испытывают романтического влечения или испытывают его крайне редко и в минимальной форме. Им неинтересна сама идея романтических отношений как таковых.

Серо-романтики (greyromantic) находятся где-то «посередине». Они могут чувствовать влюбленность время от времени или только при особых условиях, но чаще у них гораздо меньше романтических переживаний, чем у большинства людей.

Литосексуалы (lithsexual) похожи на литромантиков, только это касается сексуального влечения: им нравится сексуальное притяжение или фантазии, но если партнер начинает отвечать взаимностью, интерес может угаснуть.

Само понятие «литромантик» появилось сравнительно недавно. Его связывают с английским словом «lithromantic». Само слово складывается из двух частей: «lith» берет истоки из греческого языка и означает «камень», «твердость», а «romantic» — намекает на романтические чувства. Изначально термин употребляли в англоязычных интернет-сообществах (Tumblr в 2016 году), где люди обсуждали разнообразие романтических и сексуальных ориентаций. Постепенно понятие стали подхватывать и в других странах, в том числе в русскоязычном пространстве.

Важно понимать, что литромантики не выбирают такое поведение сознательно и не стремятся «играть чувствами» других. Нередко они и сами испытывают внутренний конфликт: с одной стороны, романтический всплеск кажется притягательным, с другой — новая реальность отношений оказывается неожиданно обременительной. В результате, едва достигнув стадии взаимности, человек теряет мотивацию к дальнейшим действиям.

Медицинского термина под названием «литромантик» в официальных справочниках по психическим расстройствам не существует. Это скорее наблюдаемое явление, о котором говорят в контексте разнообразия романтических предпочтений или типов чувств. Литромантизм не рассматривается как болезнь или диагноз: скорее это способ описать, как именно человек проживает свои эмоции в отношениях.

Некоторые психологи видят в этом проявление определенных особенностей личности. Так, человеку может быть сложно выдерживать реальную близость, а влюбленность на расстоянии кажется более безопасной и манящей. Однако ставить себе «диагноз» на основании только подобных ощущений точно не стоит. Если возникли трудности во взаимоотношениях и не получается разобраться в себе, лучше обратиться к психологу или психотерапевту — специалист поможет прояснить внутренние переживания и найти подходящие пути решения.

Как часто встречается такой тип людей

Статистики по литромантикам не существует, поскольку термин не входит в официальные классификаторы, а научных исследований на эту тему пока крайне мало. Понять, сколько людей испытывают похожие чувства, довольно сложно: ведь не все, кто может узнать в себе эти черты, классифицируют себя именно как литромантиков и готовы об этом откровенно говорить.

Скорее можно сказать, что литромантизм в той или иной форме встречается не так редко, как может показаться: у некоторых людей, особенно подростков, бывают периоды, когда интерес к другому человеку угасает после того, как становится понятно, что чувства взаимны. Однако причислять себя к литромантикам или нет — это всегда вопрос самоидентификации и личного опыта.

Признаки литромантиков

Человек сам может не осознавать, что постоянно воспроизводит одни и те же сценарии в отношениях. Это часто связано с подсознательным стремлением к знакомому шаблону, даже если он дисфункционален. Такие сценарии также поддерживаются страхом перемен и недостатком осознанности в выборе партнера или поведении.

Яркое воображение в начале влюбленности. Литромантики обожают грезить об отношениях и прокручивать в голове сценарии, которые, возможно, никогда не воплотятся в жизнь. Можете себе представить человека, который лежит с закрытыми глазами и давит улыбку, придумывая какие-то истории? Это тот самый литромантик! Его вдохновляет сам процесс фантазирования — именно в этом состоянии он чувствует прилив эмоций и ресурсность. Многие из них воспринимают это как гиперфиксацию на ком-то, которую сублимируют с пользой в другие сферы жизни: например, учебу, спорт, творчество.

Литромантики обожают грезить об отношениях и прокручивать в голове сценарии, которые, возможно, никогда не воплотятся в жизнь. Можете себе представить человека, который лежит с закрытыми глазами и давит улыбку, придумывая какие-то истории? Это тот самый литромантик! Его вдохновляет сам процесс фантазирования — именно в этом состоянии он чувствует прилив эмоций и ресурсность. Многие из них воспринимают это как гиперфиксацию на ком-то, которую сублимируют с пользой в другие сферы жизни: например, учебу, спорт, творчество. Резкое угасание интереса при ответных чувствах. Самый явный признак: еще вчера человек горел идеей завоевать симпатию другого, а сегодня, когда услышал желанное «да, давай будем вместе», внезапно теряет тягу к продолжению. Такое неожиданное «остывание» часто становится неприятным сюрпризом и для самого литромантика, и для его потенциального романтического партнера.

Самый явный признак: еще вчера человек горел идеей завоевать симпатию другого, а сегодня, когда услышал желанное «да, давай будем вместе», внезапно теряет тягу к продолжению. Такое неожиданное «остывание» часто становится неприятным сюрпризом и для самого литромантика, и для его потенциального романтического партнера. Предпочтение недоступных или «невозможных» партнеров. Вместо реальных отношений литромантики могут увлекаться звездами кино, музыки или вообще несуществующими персонажами из видеоигр. Для них важно, чтобы объект симпатии оставался всегда немного на расстоянии — они как будто стоят за кулисами и подглядывают: «Ну как же там поживает моя несбыточная мечта?»

Вместо реальных отношений литромантики могут увлекаться звездами кино, музыки или вообще несуществующими персонажами из видеоигр. Для них важно, чтобы объект симпатии оставался всегда немного на расстоянии — они как будто стоят за кулисами и подглядывают: «Ну как же там поживает моя несбыточная мечта?» Страх сближения и потенциальных обязательств. Внутренне такой человек может бояться потерять личную свободу. Пока все строится на уровне мечты, это волнительно и безопасно, но стоит романтике стать реальностью — и автоматически включаются тревоги: «А что если я не справлюсь?», «Неужели придется меняться?»

Внутренне такой человек может бояться потерять личную свободу. Пока все строится на уровне мечты, это волнительно и безопасно, но стоит романтике стать реальностью — и автоматически включаются тревоги: «А что если я не справлюсь?», «Неужели придется меняться?» Чувство вины или растерянности после «остывания». Литромантики нередко переживают внутренний конфликт: еще недавно им очень нравилось добиваться ответной реакции, а когда они ее получили — возникла апатия. Это может рождать недоумение: «Что со мной не так?»

Важно помнить, что подобные признаки не означают, что человек в чем-то «повинен» или что это непременно патология. Скорее они помогают заметить определенный паттерн поведения и чувств, с которым при желании можно разобраться.

Почему люди становятся литромантиками

Причины, по которым люди проявляют литромантические черты, не сводятся к какой-то одной концепции: зачастую это сочетание нескольких факторов, среди которых особенности личности, опыт прошлых отношений, психологические травмы или характер воспитания.

« Л и т р о м а н т и з м ч а с т о б е р е т с в о и к о р н и и з д е т с к и х т р а в м . Н а п р и м е р , к о г д а в д е т с т в е р е б е н к у п р и х о д и л о с ь б у к в а л ь н о в ы п р а ш и в а т ь в н и м а н и е р о д и т е л е й и л и п о л у ч а т ь о д о б р е н и е т о л ь к о з а д о с т и ж е н и я в у ч е б е . Б ы в а е т и т а к , ч т о р е б е н о к и д е а л и з и р у е т н е д о с т у п н о г о к у м и р а , с о з д а в а я о б р а з л ю б в и б е з в з а и м н о с т и . Э т о н е п а т о л о г и я , а с к о р е е п с и х о л о г и ч е с к и й м е х а н и з м , с ф о р м и р о в а в ш и й с я в о т в е т н а ж и з н е н н ы е о б с т о я т е л ь с т в а » , — И р и н а П и р о г о в а , п с и х о л о г .

Типы привязанности

Теория привязанности выделяет несколько типов: надежный, тревожный, избегающий и тревожно-избегающий (дезорганизованный). Люди с избегающим типом, например, могут испытывать особый дискомфорт в близких отношениях: они хотят любви, но одновременно боятся быть «пойманными» в тесной связи. Как следствие, им проще испытывать влюбленность на расстоянии, не вступая в глубокую эмоциональную вовлеченность. Когда же симпатия становится взаимной, возникает внутренний конфликт: чувство «отступления» или нежелания поддерживать близость. Конечно, не каждый литромантик – обладатель избегающего типа привязанности, но параллели между этими феноменами нередко проводят.

Страх потери свободы

Некоторые люди, как только понимают, что добились ответных чувств, начинают ощущать, что их личное пространство может сузиться. Им кажется, что вместе с взаимностью придет целый «комплект обязательств»: придется подстраиваться под партнера, менять свои привычки, вкладывать много эмоциональных сил. Если все это выглядит слишком громоздким, человек бессознательно «сворачивает лавочку», теряя интерес именно в тот момент, когда, казалось бы, должно наступить счастье.

Романтизация невозможного

Есть люди, которые любят жить в мире грез и сами подпитывают свою фантазию: пусть реальности немного, зато можно воображать любую желаемую историю любви. Такой подход на первый взгляд придает ощущение легкости и вдохновения. Как только желания начинают воплощаться в жизнь, все кажется им уже не таким захватывающим: исчезает простор для воображения, появляется рутина, а главная «искра» — мечтательность — уходит на задний план.

Сложности с самооценкой

Кому-то может быть комфортно страдать от безответной любви и упиваться этой болью, потому что глубоко внутри сидит убеждение «я недостоин/недостойна или я не заслуживаю счастья». В таком случае, когда партнер внезапно говорит «да, я тебя люблю», это словно противоречит собственным убеждениям о себе. Возникает диссонанс, поэтому человек начинает защищаться от этого неожиданного «подарка» — вдруг окажется, что придется соответствовать новой роли, а к этому он просто не готов.

Как литромантикам построить здоровые отношения

Если человек заметил в себе литромантический уклон, но хочет попытаться выстраивать стабильные отношения, первое, что стоит сделать, — признать свои чувства и паттерны поведения. Нельзя списывать их на «странность» или ругать себя за резкие перепады интереса. Напротив, важно понять: так работает психика, а значит, к этому нужно относиться аккуратно и с пониманием.

Изучите свой опыт и страхи. Попробуйте проанализировать, какие именно страхи всплывают, когда вы на грани начала отношений с кем-то. Это может быть боязнь потерять личную свободу, ощущение, что вас «запрут» в рутине, или внезапно вспыхивающие сомнения в собственной ценности. Иногда полезно выписать на бумагу все мысли и опасения, которые возникают, когда вы сталкиваетесь с перспективой реальной близости.

Обсудите ситуацию с психологом или психотерапевтом. Профессионал поможет глубже разобраться в причинах литромантических реакций — будь то особенности воспитания, тип привязанности или травматический опыт прошлых отношений. Часто терапия не просто дает понимание, откуда возникают эти чувства, но и помогает шаг за шагом искать здоровые способы выстраивать близость.

Ставьте реальные, но небольшие цели. Если вы решились на отношения, двигайтесь постепенно. Не нужно форсировать события и сразу погружаться в «полный контакт». Попробуйте, например, договориться с партнером о личных границах и времени, которое вам нужно, чтобы «переварить» приближение друг к другу. Порой небольшой «перерыв» на осознание может сохранить интерес и не дать ему резко угаснуть.

Проговаривайте свои чувства с партнером. Откровенность в этом случае — ключевой фактор. Если вы почувствуете, что начинаете отдаляться, лучше не замалчивать это, а честно сказать: «Мне сейчас страшно, я боюсь потерять свободу» или «Я в замешательстве, я не понимаю себя, мне нужно немного пространства». Так вы избежите обид и недопонимания, а партнер, в свою очередь, сможет спокойнее реагировать на ваши колебания, видя, что дело не в нем, а в ваших внутренних процессах.

Учитесь радоваться реальной близости. Иногда литромантики недооценивают, насколько может быть приятно не только мечтать о любви, но и реально получать поддержку и теплое отношение другого человека. Чтобы преодолеть страх, полезно замечать простые радости в отношениях: совместные хобби, спонтанные смех и объятия, взаимную помощь. Когда вы учитесь видеть плюсы реальных взаимоотношений, они перестают казаться вам обузой.

Главное — помнить, что стать ближе к кому-то не означает потерять индивидуальность. Развитие отношений — это процесс, в котором обе стороны учатся гармонично совмещать свои желания, ценности и личное пространство. И пусть изначально это может пугать, но при последовательном и бережном подходе даже литромантики могут найти для себя комфортный формат совместного счастья. Все-таки человек — существо социальное, ему важно быть бок о бок с кем-то, кто будет любить просто так.