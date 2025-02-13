Шкала святого Валентина: как она поможет оценить ваши отношения

Ко Дню всех влюблённых учёные из Стокгольмского университета опубликовали новое исследование в журнале Cognitive Behaviour Therapy, в котором представлена научно обоснованная шкала любовных отношений — шкала святого Валентина.

© Чемпионат.com

Э т а ш к а л а п о з в о л я е т б ы с т р о и э ф ф е к т и в н о п о л у ч и т ь п р е д с т а в л е н и е о т о м , к а к р а з в и в а ю т с я о т н о ш е н и я , б е з н е о б х о д и м о с т и п р о х о д и т ь д о л г и е и с л о ж н ы е и н т е р в ь ю и л и з а п о л н я т ь а н к е т ы . Е ё д а ж е м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь в о в р е м я к о н с у л ь т и р о в а н и я п а р , ч т о б ы о т с л е ж и в а т ь п р о г р е с с с т е ч е н и е м в р е м е н и .

Анкета состоит из семи пунктов. Нужно выбрать наиболее подходящий ответ.

1. Я умею хорошо сотрудничать и решать практические проблемы со своим партнёром.

Всегда (+3 балла); Часто (+2 балла); Редко (+1 балл); Никогда (0 баллов).

2. Я чувствую, что могу доверять своему партнёру.

Всегда (+3 балла); Часто (+2 балла); Редко (+1 балл); Никогда (0 баллов).

3. Когда у меня и моего партнёра возникают разногласия или конфликты, я быстро это преодолеваю.

Всегда (+3 балла); Часто (+2 балла); Редко (+1 балл); Никогда (0 баллов).

4. Как часто в недавнем прошлом вы думали, что ваши отношения зашли в тупик?

Всегда (0 баллов); Часто (+1 балл); Редко (+2 балла); Никогда (+3 балла).

5. Как часто в последнее время вы задумывались о расставании со своим партнёром?

Всегда (0 баллов); Часто (+1 балл); Редко (+2 балла); Никогда (+3 балла).

6. Насколько эмоционально близкими вы чувствуете себя со своим партнёром?

Очень близкие (+3 балла); Довольно близкие (+2 балла); Совсем немного близкие (+1 балл); Не близкие (0 баллов).

7. Насколько вы в целом удовлетворены своими отношениями?

Очень доволен (+3 балла); Немного удовлетворён (+2 балла); Несколько неудовлетворён (+1 балл); Очень неудовлетворён (0 баллов).

Результаты:

0–3: крайне низкая удовлетворённость, с высоким риском проблем в отношениях. Отношения кажутся очень сложными, с сильными конфликтами или чувством безнадёжности. Если ситуация кажется непреодолимой, возможно, стоит рассмотреть профессиональную помощь.

4–6: очень низкая удовлетворённость, но некоторые положительные аспекты сохраняются. Это говорит о серьёзных проблемах, но также и о намёке на надежду. Вы можете испытывать одиночество, недопонимание.

7–9: низкая удовлетворённость смешанным опытом и частыми проблемами. Вам может не хватать эмоциональной близости.

10–12: нейтральное или слегка положительное удовлетворение; отношения сбалансированы, но есть возможности для роста.

13–15: высокая удовлетворённость незначительными конфликтами, которые хорошо управляются. В целом ваши отношения хорошие, с сильным доверием и эмоциональной близостью. Любые проблемы обычно решаются конструктивно.

16–18: очень высокая степень удовлетворённости; отношения надёжны и стабильны.

19–21: исключительно высокая удовлетворённость. Почти идеальные отношения с глубокой близостью и взаимной поддержкой. Вы, кажется, очень довольны своей ситуацией.