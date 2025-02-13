Опрос показал, как предпочитают себя радовать женщины

Большинство россиянок считают важным самостоятельно делать себя счастливой — так ответили 68% респонденток в ходе опроса сети «585*ЗОЛОТОЙ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Кроме того, подавляющее большинство — 72% — заявили, что не перестанут делать подарки самим себе даже в том случае, если близкие будут исполнять их желания.

Среди любимых способов радовать себя — подарки, так ответили две трети. Остальные предпочитают досуг: просмотр фильмов, сериалов, чтение книг и прочее.

Что касается наиболее популярных подарков, которыми россиянки радуют себя, топ возглавила косметика (83%). Далее в списке следуют одежда и обувь (72%), а тройку лидеров замыкает украшения (58%). Другие девушки предпочитают товары для дома и подарки-эмоции. Интересно, что наименее популярными подарками самой себе у респонденток оказались образовательные курсы и парфюмерная продукция.

Тратят на такие подарки россиянки в основном от 3 до 5 тысяч рублей, этот вариант выбрали 28% опрошенных. Любопытно, что почти две трети женщин считают, что дороговизна покупки должна быть соизмерима с поводом. В большинстве своем россиянки радуют себя на праздники и значимые даты, а также по случаю существенных личных достижений.

Каждая четвертая респондентка заявила, что не получает подарки от близких и друзей вообще, а лишь покупает себе их самостоятельно.

Большинство (43%) девушек предпочитают составлять вишлисты желаемых подарков. А каждая пятая любит получать в подарок деньги. Интересно, что лишь 11% девушек готовы полностью довериться при выборе подарка своему дарителю. Примечательно и то, что в этом случае наименее популярным форматом подарков для россиянок оказались подарочные сертификаты.