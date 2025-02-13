Психолог объяснил, почему так важно «выпустить пар»

С детства нас учили, что злиться — это плохо. Нам рассказывали сказки о злых и добрых героях. Злые — плохие, с ними дружить нельзя. А добрым быть хорошо. Добрых все любят и все помогают. А кому приятно быть отвергнутым? О том, что происходит на самом деле, когда мы подавляем яркие негативные эмоции, нам рассказала бизнес-психолог Ольга Минамайори.

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Мы с ранних лет зарубили на носу, что злиться нельзя. И научились мастерски подавлять это жуткое, неприятное чувство, которое еще и бесит всех вокруг. Вот только потом хорошие девочки и мальчики часто оказываются в ситуациях, когда не могут получить желаемое. Их все равно отвергают. А еще и пользуются добротой. И жизненных сил и энергии с каждым годом все меньше и меньше. Здоровье подводит. Материальное благосостояние оставляет желать лучшего.

А злость… Она почему-то все равно время от времени прорывается диким монстром в виде неожиданного скандала, нервного срыва, крика на безобидного ребенка, кота, соседа, мужа… Или в виде пассивно агрессивных претензий, обид и нападок.

« М а л о к т о д о г а д ы в а е т с я , ч т о в о п р о с в с е г о л и ш ь в т о м , ч т о н а с н е н а у ч и л и з л и т ь с я . Н е о б ъ я с н и л и , ч т о э т о н о р м а л ь н о . И н е п о к а з а л и , к а к " в ы п у с к а т ь п а р " э к о л о г и ч н о , ч т о б ы н и к о г о н е п о у б и в а т ь » , — г о в о р и т О л ь г а М и н а м а й о р и .

Почему злость важна и как ее правильно понимать

А ведь злость — это базовая природная эмоция. Она дана нам как сигнал о нарушении наших личных границ. За злостью всегда скрывается фрустрация — неудовлетворенная потребность. Эта эмоция дана нам, чтобы понять: что-то не так. И изменить ситуацию.

Например, если вы чувствуете раздражение (легкую форму злости) из-за голода, — это сигнал вашего тела: пора позаботиться о себе, а что-то мешает вам это сделать. И энергия злости — это сила преодолеть препятствие. Сказать шефу, что вам нужен кофе-брейк. Отправить детей заниматься своими делами. Или просто преодолеть лень, которая мешает встать с дивана и дойти до холодильника.

« П ы т а т ь с я и з б а в и т ь с я о т з л о с т и , н е у с т р а н я я е е п р и ч и н у , — б е с п о л е з н о . Э м о ц и я — э т о э н е р г и я , к о т о р а я п о м о г а е т у с т р а н и т ь и с т о ч н и к д и с к о м ф о р т а . А п о д а в л я я е е , в ы т е р я е т е э т у э н е р г и ю . Н е р е ш а е т е в о п р о с . П л ю с е щ е т р а т и т е с и л ы н а у д е р ж а н и е э н е р г и и г д е - т о в с е б е » , — п о я с н я е т э к с п е р т .

Неудивительно, что потом подавленная эмоция вырывается в виде скандала. А если у человека зашкаливающая степень самоконтроля, то она «уходит» внутрь в виде болезней и травм тела.

Психолог:

« П р и н я в з л о с т ь к а к в а ж н у ю ч а с т ь в а ш е й э м о ц и о н а л ь н о с т и , к а к ц е н н ы й с и г н а л в а ш е й п с и х и к и , в ы с м о ж е т е н а у ч и т ь с я э к о л о г и ч н о с п р а в л я т ь с я с н е й и и с п о л ь з о в а т ь а г р е с с и ю к а к р е с у р с д л я и з м е н е н и й и л и ч н о г о р о с т а » .

Этапы проживания злости

Злость — это многогранная эмоция, которая проявляется на разных уровнях интенсивности: от легкого раздражения до всепоглощающей ярости. Чтобы экологично справляться с этим чувством, важно понимать его градации и учиться проживать каждую из них осознанно.

Раздражение

Раздражение — это самая легкая форма злости. Оно возникает, когда что-то идет не так, как нам хотелось бы, но при этом не представляет серьезной угрозы. В этот момент важно осознать источник раздражения и решить, как его устранить.

Злость

Злость — это следующий уровень интенсивности. Она говорит нам, что границы нарушены, и требует активных действий.

« Э т о м о м е н т , к о г д а в а ж н о н а п р а в и т ь э н е р г и ю в к о н с т р у к т и в н о е р у с л о : о т с т а и в а т ь с в о ю т о ч к у з р е н и я , и с к а т ь р е ш е н и я , м е н я т ь с и т у а ц и ю » , — п о я с н я е т О л ь г а .

Ярость

Ярость — это уже крайняя степень злости, когда эмоции захлестывают и человек может потерять контроль.

« В э т о м с о с т о я н и и к р и т и ч е с к и в а ж н о с н а ч а л а с б р о с и т ь и з б ы т о ч н о е н а п р я ж е н и е ч е р е з ф и з и ч е с к у ю а к т и в н о с т ь , и т о л ь к о п о т о м п р и н и м а т ь р е ш е н и я » , — д а е т р е к о м е н д а ц и и с п е ц и а л и с т .

Путь к гармонии через принятие эмоций

Важно учитывать, что злость — это энергия, направленная на исправление ситуации. Однако, когда ее накапливается слишком много, необходимо сначала сбросить избыточный потенциал, чтобы вернуть себя в адекватное состояние. Только после этого можно рационально направлять ее на решение проблемы.

В заключение хочется сказать, что действительно злость проживается неприятно. Но единственный экологичный и разумный способ избавления от нее — это выявление причины и направление энергии эмоции на ее устранение. А привычный нам способ, когда мы пытаемся подавить ее и спрятать от самих себя, не избавляет нас от злости. Мы таскаем эту эмоцию за собой долгими годами, пока однажды она не вырвется наружу.