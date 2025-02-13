Психолог объяснил, почему так важно «выпустить пар»

Управляя гневом: почему так важно «выпустить пар»
С детства нас учили, что злиться — это плохо. Нам рассказывали сказки о злых и добрых героях. Злые — плохие, с ними дружить нельзя. А добрым быть хорошо. Добрых все любят и все помогают. А кому приятно быть отвергнутым? О том, что происходит на самом деле, когда мы подавляем яркие негативные эмоции, нам рассказала бизнес-психолог Ольга Минамайори.
Мы с ранних лет зарубили на носу, что злиться нельзя. И научились мастерски подавлять это жуткое, неприятное чувство, которое еще и бесит всех вокруг. Вот только потом хорошие девочки и мальчики часто оказываются в ситуациях, когда не могут получить желаемое. Их все равно отвергают. А еще и пользуются добротой. И жизненных сил и энергии с каждым годом все меньше и меньше. Здоровье подводит. Материальное благосостояние оставляет желать лучшего.
А злость… Она почему-то все равно время от времени прорывается диким монстром в виде неожиданного скандала, нервного срыва, крика на безобидного ребенка, кота, соседа, мужа… Или в виде пассивно агрессивных претензий, обид и нападок.
«Мало кто догадывается, что вопрос всего лишь в том, что нас не научили злиться. Не объяснили, что это нормально. И не показали, как "выпускать пар" экологично, чтобы никого не поубивать», — говорит Ольга Минамайори.
Почему злость важна и как ее правильно понимать
А ведь злость — это базовая природная эмоция. Она дана нам как сигнал о нарушении наших личных границ. За злостью всегда скрывается фрустрация — неудовлетворенная потребность. Эта эмоция дана нам, чтобы понять: что-то не так. И изменить ситуацию.
Например, если вы чувствуете раздражение (легкую форму злости) из-за голода, — это сигнал вашего тела: пора позаботиться о себе, а что-то мешает вам это сделать. И энергия злости — это сила преодолеть препятствие. Сказать шефу, что вам нужен кофе-брейк. Отправить детей заниматься своими делами. Или просто преодолеть лень, которая мешает встать с дивана и дойти до холодильника.
«Пытаться избавиться от злости, не устраняя ее причину, — бесполезно. Эмоция — это энергия, которая помогает устранить источник дискомфорта. А подавляя ее, вы теряете эту энергию. Не решаете вопрос. Плюс еще тратите силы на удержание энергии где-то в себе», — поясняет эксперт.
Неудивительно, что потом подавленная эмоция вырывается в виде скандала. А если у человека зашкаливающая степень самоконтроля, то она «уходит» внутрь в виде болезней и травм тела.
Психолог:
«Приняв злость как важную часть вашей эмоциональности, как ценный сигнал вашей психики, вы сможете научиться экологично справляться с ней и использовать агрессию как ресурс для изменений и личного роста».
Этапы проживания злости
Злость — это многогранная эмоция, которая проявляется на разных уровнях интенсивности: от легкого раздражения до всепоглощающей ярости. Чтобы экологично справляться с этим чувством, важно понимать его градации и учиться проживать каждую из них осознанно.
Раздражение
Раздражение — это самая легкая форма злости. Оно возникает, когда что-то идет не так, как нам хотелось бы, но при этом не представляет серьезной угрозы. В этот момент важно осознать источник раздражения и решить, как его устранить.
Злость
Злость — это следующий уровень интенсивности. Она говорит нам, что границы нарушены, и требует активных действий.
«Это момент, когда важно направить энергию в конструктивное русло: отстаивать свою точку зрения, искать решения, менять ситуацию», — поясняет Ольга.
Ярость
Ярость — это уже крайняя степень злости, когда эмоции захлестывают и человек может потерять контроль.
«В этом состоянии критически важно сначала сбросить избыточное напряжение через физическую активность, и только потом принимать решения», — дает рекомендации специалист.
Путь к гармонии через принятие эмоций
Важно учитывать, что злость — это энергия, направленная на исправление ситуации. Однако, когда ее накапливается слишком много, необходимо сначала сбросить избыточный потенциал, чтобы вернуть себя в адекватное состояние. Только после этого можно рационально направлять ее на решение проблемы.
В заключение хочется сказать, что действительно злость проживается неприятно. Но единственный экологичный и разумный способ избавления от нее — это выявление причины и направление энергии эмоции на ее устранение. А привычный нам способ, когда мы пытаемся подавить ее и спрятать от самих себя, не избавляет нас от злости. Мы таскаем эту эмоцию за собой долгими годами, пока однажды она не вырвется наружу.