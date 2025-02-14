Ученые подсказали, как избавиться от тревоги и депрессии

Если пресекать на корню повторяющиеся негативные мысли, то это поможет предотвратить развитие многочисленных расстройств психического здоровья. По словам Томаса Эринга, психолога из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, люди, которые постоянно тревожатся о чём-то, часто с трудом поддерживают собственное благополучие и отношения с другими.

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Врачи обычно рассматривают негативные мысли (беспокойство, размышления) как часть плана лечения многих диагностированных расстройств. В том числе депрессии, тревожности, обсессивно-компульсивного расстройства, бессонницы, суицидальных мыслей. Однако для помощи людям в преодолении такого образа мышления вовсе не обязательно ставить диагнозы, считают эксперты.

Более значимую роль играет всё-таки склонность людей застревать в бесконечном цикле негативных мыслей, а не специфика стрессора. Мишель Молдс из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, и Питер МакЭвой, психолог из Университета Кертина в Перте (Австралия), отмечают: нужно рассмотреть возможность прямого воздействия на негативное мышление.

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В ходе одного исследования из 250 подростков и молодых людей, которые набрали высокие баллы при скрининге на повторяющееся негативное мышление, половина группы прошла обучение по реструктуризации таких моделей мышления, а другая половина — нет. В результате у тех, кто прошёл обучение, были ниже самоотчётные уровни симптомов депрессии и тревоги через год после эксперимента. Опубликованы результаты этой работы были в в марте 2017 года в журнале Behaviour Research and Therapy.

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