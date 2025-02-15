Специалист объяснил, чем опасен секс в машине

Врач-сексолог Александр Муха рассказал Quto, какими травмами и проблемами, в том числе психологическими, грозит секс в автомобиле, а также стоит ли романтическое свидание продолжать именно таким образом.

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« Н а д о б ы т ь н е и с п р а в и м ы м и э к с т р е м а л а м и , ч т о б ы п л а н и р о в а т ь р о м а н т и ч е с к о е с в и д а н и е с п о с л е д у ю щ и м с е к с о м и м е н н о в м а ш и н е . Н у ж е н о п р е д е л е н н ы й п с и х о л о г и ч е с к и й т и п а ж . П р и ч ё м у о б о и х п а р т н е р о в » , — г о в о р и т с п е ц и а л и с т .

По его словам, многие люди не воспринимают автомобиль как подходящее место для интимной близости, особенно для первого свидания. Такое предложение в большинстве случаев снизит уровень доверия к партнёру.

« С е к с в м а ш и н е — э т о в с е г д а э к с т р и м . Б е с п о к о й с т в о о т о м , ч т о в а с м о г у т з а м е т и т ь , м н о г и х о т в л е к а е т о т п р о ц е с с а и с н и ж а е т у р о в е н ь у д о в о л ь с т в и я . Д а ж е д л я т е с т о с т е р о н о в ы х м о л о д ы х л ю д е й т а к о е н а п р я ж е н и е м о ж е т п о с л у ж и т ь п о в о д о м д л я э р е к т и л ь н о й д и с ф у н к ц и и » , — о б ъ я с н я е т с е к с о л о г .

Стрессовая ситуация может крайне негативно отразиться на впечатлительных молодых мужчинах. В результате возможно развитие психологического нарушения — синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН).

С женским полом ситуация ещё сложнее.

« П р е к р а с н ы м д е в у ш к а м д л я в о з б у ж д е н и я и у д о в л е т в о р е н и я т р е б у е т с я п о д г о т о в к а , п р е л ю д и я . О д н о к р а т н ы й « б ы с т р ы й » с е к с в о з м о ж е н , н о о н ч а щ е в с е г о п р и н о с и т т о л ь к о п с и х о л о г и ч е с к у ю р а з р я д к у , а н е ф и з и о л о г и ч е с к у ю » , — г о в о р и т в р а ч , у т о ч н я я , ч т о н е в с е д е в у ш к и м о г у т и с п ы т а т ь н а с л а ж д е н и е о т с е к с а в м а ш и н е в с и л у с л о ж н о с т и п р и р о д ы о р г а з м а .

Нужно учесть, что и масштабы самого автомобиля не способствуют получению удовольствия. Скорее, растяжения и даже травмы, особенно спины и шеи. И это не зависит от возраста.

« Н о с а м ы м ч а с т ы м п о в о д о м д л я о б р а щ е н и я к в р а ч у о с т а е т с я р а з р ы в б е л к о в о й о б о л о ч к и п о л о в о г о ч л е н а , ч т о в о б и х о д е н а з ы в а е т с я « п е р е л о м ч л е н а » . К о н е ч н о , к о с т е й о н н е с о д е р ж и т , н о т р а в м а п л о т н о й о б о л о ч к и , п о д д е р ж и в а ю щ е й к а в е р н о з н ы е т е л а , к о т о р ы е в л и я ю т н а с е к с у а л ь н у ю ф у н к ц и ю , т р е б у е т э к с т р е н н о г о х и р у р г и ч е с к о г о в м е ш а т е л ь с т в а » , — к о н с т а т и р у е т с е к с о л о г М у х а .

Даже если разложить переднее сидение, ручки переключения коробки передач, стояночный тормоз будут создавать явный дискомфорт. В пример доктор привёл совсем неожиданную травму, полученную пациентом в порыве страсти, — сотрясение мозга после удара головой о руль.

« И н е с т о и т з а б ы в а т ь о ч и с т о т е в м а ш и н е . К а к б ы в ы е ё н е ч и с т и л и , н а л ю б о й п о в е р х н о с т и о с т а ю т с я б о л е з н е т в о р н ы е б а к т е р и и , к о т о р ы е и м е ю т н а г л о с т ь п р и т е м п е р а т у р е в ы ш е 2 5 г р а д у с о в а к т и в н о р а з м н о ж а т ь с я . Т а к ч т о , е с л и в ы к а с а е т е с ь м а ш и н ы , а п о т о м п а р т н е р а ( п о - д р у г о м у н и к а к н е п о л у ч и т с я ) , т о ш а н с п о д ц е п и т ь к а к у ю - т о н е п р и я т н о с т ь о ч е н ь б о л ь ш о й . Т е м б о л е е , в у с л о в и я х , к о г д а р я д о м н е т д у ш а » , — п р е д у п р е ж д а е т д о к т о р .

В заключении врач-сексолог предостерёг от очень популярной, но опасной для всех участников дорожного движения фантазии — орального секса за рулём движущейся машины. Об этом нужно забыть, иначе, в лучшем случае, придётся ехать в сторону больницы.