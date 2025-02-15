Растяжения, эректильная дисфункция и другие последствия секса в машине

Врач-сексолог Александр Муха рассказал Quto, какими травмами и проблемами, в том числе психологическими, грозит секс в автомобиле, а также стоит ли романтическое свидание продолжать именно таким образом.

Специалист объяснил, чем опасен секс в машине
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«Надо быть неисправимыми экстремалами, чтобы планировать романтическое свидание с последующим сексом именно в машине. Нужен определенный психологический типаж. Причём у обоих партнеров», говорит специалист.

По его словам, многие люди не воспринимают автомобиль как подходящее место для интимной близости, особенно для первого свидания. Такое предложение в большинстве случаев снизит уровень доверия к партнёру.

«Секс в машине это всегда экстрим. Беспокойство о том, что вас могут заметить, многих отвлекает от процесса и снижает уровень удовольствия. Даже для тестостероновых молодых людей такое напряжение может послужить поводом для эректильной дисфункции», объясняет сексолог.

Стрессовая ситуация может крайне негативно отразиться на впечатлительных молодых мужчинах. В результате возможно развитие психологического нарушения — синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН).

С женским полом ситуация ещё сложнее.

«Прекрасным девушкам для возбуждения и удовлетворения требуется подготовка, прелюдия. Однократный «быстрый» секс возможен, но он чаще всего приносит только психологическую разрядку, а не физиологическую», говорит врач, уточняя, что не все девушки могут испытать наслаждение от секса в машине в силу сложности природы оргазма.

Нужно учесть, что и масштабы самого автомобиля не способствуют получению удовольствия. Скорее, растяжения и даже травмы, особенно спины и шеи. И это не зависит от возраста.

«Но самым частым поводом для обращения к врачу остается разрыв белковой оболочки полового члена, что в обиходе называется «перелом члена». Конечно, костей он не содержит, но травма плотной оболочки, поддерживающей кавернозные тела, которые влияют на сексуальную функцию, требует экстренного хирургического вмешательства», констатирует сексолог Муха.

Даже если разложить переднее сидение, ручки переключения коробки передач, стояночный тормоз будут создавать явный дискомфорт. В пример доктор привёл совсем неожиданную травму, полученную пациентом в порыве страсти, — сотрясение мозга после удара головой о руль.

«И не стоит забывать о чистоте в машине. Как бы вы её не чистили, на любой поверхности остаются болезнетворные бактерии, которые имеют наглость при температуре выше 25 градусов активно размножаться. Так что, если вы касаетесь машины, а потом партнера (по-другому никак не получится), то шанс подцепить какую-то неприятность очень большой. Тем более, в условиях, когда рядом нет душа», предупреждает доктор.

В заключении врач-сексолог предостерёг от очень популярной, но опасной для всех участников дорожного движения фантазии — орального секса за рулём движущейся машины. Об этом нужно забыть, иначе, в лучшем случае, придётся ехать в сторону больницы.

Психология