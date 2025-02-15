Специалист объяснил, чем опасен секс в машине

Врач-сексолог Александр Муха рассказал Quto, какими травмами и проблемами, в том числе психологическими, грозит секс в автомобиле, а также стоит ли романтическое свидание продолжать именно таким образом.
«Надо быть неисправимыми экстремалами, чтобы планировать романтическое свидание с последующим сексом именно в машине. Нужен определенный психологический типаж. Причём у обоих партнеров», — говорит специалист.
По его словам, многие люди не воспринимают автомобиль как подходящее место для интимной близости, особенно для первого свидания. Такое предложение в большинстве случаев снизит уровень доверия к партнёру.
«Секс в машине — это всегда экстрим. Беспокойство о том, что вас могут заметить, многих отвлекает от процесса и снижает уровень удовольствия. Даже для тестостероновых молодых людей такое напряжение может послужить поводом для эректильной дисфункции», — объясняет сексолог.
Стрессовая ситуация может крайне негативно отразиться на впечатлительных молодых мужчинах. В результате возможно развитие психологического нарушения — синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН).
С женским полом ситуация ещё сложнее.
«Прекрасным девушкам для возбуждения и удовлетворения требуется подготовка, прелюдия. Однократный «быстрый» секс возможен, но он чаще всего приносит только психологическую разрядку, а не физиологическую», — говорит врач, уточняя, что не все девушки могут испытать наслаждение от секса в машине в силу сложности природы оргазма.
Нужно учесть, что и масштабы самого автомобиля не способствуют получению удовольствия. Скорее, растяжения и даже травмы, особенно спины и шеи. И это не зависит от возраста.
«Но самым частым поводом для обращения к врачу остается разрыв белковой оболочки полового члена, что в обиходе называется «перелом члена». Конечно, костей он не содержит, но травма плотной оболочки, поддерживающей кавернозные тела, которые влияют на сексуальную функцию, требует экстренного хирургического вмешательства», — констатирует сексолог Муха.
Даже если разложить переднее сидение, ручки переключения коробки передач, стояночный тормоз будут создавать явный дискомфорт. В пример доктор привёл совсем неожиданную травму, полученную пациентом в порыве страсти, — сотрясение мозга после удара головой о руль.
«И не стоит забывать о чистоте в машине. Как бы вы её не чистили, на любой поверхности остаются болезнетворные бактерии, которые имеют наглость при температуре выше 25 градусов активно размножаться. Так что, если вы касаетесь машины, а потом партнера (по-другому никак не получится), то шанс подцепить какую-то неприятность очень большой. Тем более, в условиях, когда рядом нет душа», — предупреждает доктор.
В заключении врач-сексолог предостерёг от очень популярной, но опасной для всех участников дорожного движения фантазии — орального секса за рулём движущейся машины. Об этом нужно забыть, иначе, в лучшем случае, придётся ехать в сторону больницы.