Психолог назвала главный минус служебных романов

Служебные романы могут приводить к нарушению личных границ и проблемам как в отношениях, так и на работе, предупредила ведущий психолог центра «Моя карьера» Елена Андросенко. Главные минусы корпоративных романов специалист раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

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По словам психолога, смешение личного и профессионального — один из часто встречающихся минусов подобных отношений. Когда роман становится частью рабочей среды, бывает сложно разделить личную жизнь и карьеру, а ссоры или недопонимания в личной жизни могут негативно повлиять на рабочий процесс, пояснила эксперт. Она приводит в пример ситуацию, когда влюбленные поссорились утром, и конфликт в течение дня отвлекает от важных задач или делает общение с коллегами напряженным.

« Н е в с е с о т р у д н и к и и н а ч а л ь с т в о о д о б р и т е л ь н о о т н о с я т с я к с л у ж е б н ы м р о м а н а м . Д а ж е е с л и о т н о ш е н и я н е в л и я ю т н а р а б о ч и й п р о ц е с с , о н и м о г у т с т а т ь п р е д м е т о м о б с у ж д е н и я и с п л е т е н . Е с л и л ю б о в н ы е о т н о ш е н и я з а к о н ч а т с я н е у д а ч н о , э т о м о ж е т п о в л и я т ь н а в а ш у р е п у т а ц и ю и к а р ь е р н ы е п е р с п е к т и в ы » , — Е л е н а А н д р о с е н к о , в е д у щ и й п с и х о л о г ц е н т р а « М о я к а р ь е р а » .

Также есть риск нарушения личных границ когда сложно провести четкую грань между рабочими и личными отношениями, уточнила Андросенко. Подобный дисбаланс, по ее словам, приводит к тому, что работа будет постоянно вмешиваться в личную жизнь и вызывать стресс и усталость.

Кроме того, она отметила, что в подобных отношениях может возникнуть конфликт интересов. Например, если один из партнеров занимает более высокую должность, это вызовет недовольство со стороны других сотрудников и приведет к обвинениям в фаворитизме, пояснила психолог.

При этом она подчеркнула, что у служебных романов могут быть и положительные стороны, причем как для работы, так и для качества отношений.

« О д и н и з п о з и т и в н ы х м о м е н т о в - - э т о э м о ц и о н а л ь н а я п о д д е р ж к а . В о в р е м я с т р е с с о в ы х с и т у а ц и й п р и с у т с т в и е л ю б и м о г о ч е л о в е к а р я д о м з н а ч и т е л ь н о с н и ж а е т н а п р я ж е н и е и п о м о г а е т с п р а в л я т ь с я с т р у д н о с т я м и . Н а п р и м е р , в ы р а б о т а е т е н а д с л о ж н ы м п р о е к т о м , в э т о т м о м е н т в о з л ю б л е н н ы й м о ж е т о к а з а т ь м о р а л ь н у ю п о д д е р ж к у и п о м о ч ь с о с р е д о т о ч и т ь с я н а р е ш е н и и з а д а ч . В л ю б л е н н ы е н а р а б о т е м о г у т с т а т ь д р у г д л я д р у г а н е т о л ь к о м о щ н ы м и с т о ч н и к о м м о т и в а ц и и , н о и в д о х н о в е н и е м д л я н о в ы х и д е й и с т р е м л е н и й к п р о ф е с с и о н а л ь н о м у р о с т у . Н а п р и м е р , э т о п р о и с х о д и т , к о г д а о д и н и з в а с у с п е ш н о р е ш и л с л о ж н у ю з а д а ч у — т а к а я с и т у а ц и я п о д т о л к н е т д р у г о г о к н о в ы м д о с т и ж е н и я м » , — з а к л ю ч и л а с п е ц и а л и с т .

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