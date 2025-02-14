Психолог ответил, как правильно начать все с чистого листа

Иногда наступает момент, когда вы осознаете: все, что вы пробовали, не сработало и жизнь продолжает стоять на месте. Вы читали книги по саморазвитию, посещали тренинги, обсуждали свои проблемы с близкими, вели дневник и даже выполняли упражнения из курсов (что, кстати, делает лишь малая часть людей). Может быть, что-то изменилось, но ощущение застоя не проходит — вы словно ходите по кругу и только сильнее устаете. Что делать дальше? Логично попробовать еще раз — те же методы, те же шаги, но с новой надеждой. Однако это ловушка. Что же делать, если ваша жизнь будто замерла, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Ольги Романив.

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По словам эксперта, иногда упорство в неверном направлении только усугубляет ситуацию.

« В а ж н о н е « п р о с т о ч т о - т о м е н я т ь » , а м е н я т ь о с о з н а н н о , о п и р а я с ь н а п р о в е р е н н ы е п р и н ц и п ы и э к с п е р т н ы е р е к о м е н д а ц и и » , — п о д ч е р к н у л а Романив.

Психолог назвала пять способов сдвинуть жизнь с «мертвой точки».

Не пытайтесь сразу перевернуть всю жизнь

Это пугает и парализует, отметила эксперт. Начните с малого: если вам нужно освоить новую профессию, посмотрите одно обучающее видео. Хотите улучшить физическую форму? Сделайте одну разминку.

« Л ю б о е , д а ж е с а м о е к р о ш е ч н о е д е й с т в и е з а п у с к а е т ц е п о ч к у п е р е м е н . Г л а в н о е — п е р е с т а т ь о т к л а д ы в а т ь и н а ч а т ь д е л а т ь . М н о г и е з а с т р е в а ю т н а м е с т е , п о т о м у ч т о н е з н а ю т , с ч е г о н а ч а т ь . Н о п р а в д а в т о м , ч т о н е т а к в а ж н о , к а к о й п е р в ы й ш а г в ы с д е л а е т е , — г л а в н о е , ч т о б ы в ы е г о с д е л а л и . Д е й с т в и е р о ж д а е т м о т и в а ц и ю , а н е н а о б о р о т » , — з а в е р и л а Романив.

Будьте готовы заплатить цену за перемены

Важно помнить, что каждое ваше решение — это выбор с определенной ценой, подчеркнула психолог:

« Х о т и т е д о б и т ь с я у с п е х а в к а р ь е р е ? П р и д е т с я ж е р т в о в а т ь в р е м е н е м , б р а т ь н а с е б я р и с к и и п р е о д о л е в а т ь н е у д а ч и . М е ч т а е т е о к р е п к и х о т н о ш е н и я х ? Э т о р а б о т а , т р е б у ю щ а я т е р п е н и я и к о м п р о м и с с о в » .

При этом вопрос не в том, чего вы хотите, а в том, за что готовы бороться, уточнила специалист.

« В ы п р а в д а х о т и т е п е р е м е н и л и п р о с т о в л ю б л е н ы в к а р т и н к у ж е л а е м о г о р е з у л ь т а т а ? Е с л и в а с п р и в л е к а е т т о л ь к о в е р ш и н а г о р ы , н о н е с а м п р о ц е с с в о с х о ж д е н и я , в о з м о ж н о , э т а ц е л ь в а м н е н у ж н а . Н а с т о я щ и е п е р е м е н ы н а ч и н а ю т с я , к о г д а в ы п р и н и м а е т е н е т о л ь к о и х п л ю с ы , н о и и х ц е н у » , — о б ъ я с н и л а э к с п е р т .

Не бойтесь осуждения и не ждите одобрения

Поймите: никто не обращает столько внимания, сколько вам кажется, заверила психолог. Правда в том, что люди слишком заняты собой, чтобы постоянно думать о вас. И это прекрасно. Ошибки, промахи, неудачные решения — все это волнует окружающих лишь на пару секунд, а дальше они возвращаются к своим заботам.

« В м е с т о т о г о ч т о б ы ж и т ь р а д и ч у ж о г о о д о б р е н и я , с о с р е д о т о ч ь т е с ь н а т о м , ч т о д е й с т в и т е л ь н о в а ж н о д л я в а с . Ч е г о в ы х о т и т е ? Ч т о д л я в а с ц е н н о ? Е с л и в а ш и м е ч т ы о с н о в а н ы л и ш ь н а в н е ш н е м в п е ч а т л е н и и , п е р е с м о т р и т е и х . О с о з н а в с в о и н а с т о я щ и е ц е н н о с т и , в ы о б р е т е т е с в о б о д у с т р о и т ь ж и з н ь н а с в о и х у с л о в и я х — б е з с т р а х а о с у ж д е н и я » , — у в е р е н а Романив.

Помните: привычки важнее целей

По мнению эксперта, цели сами по себе переоценены. Достижение результата — это хорошо, но куда важнее процесс, который к нему ведет. Вместо того чтобы зацикливаться на финальной точке, сосредоточьтесь на привычках, которые помогут вам двигаться в нужном направлении.

« С о з д а в а й т е п р о с т ы е , н о р е г у л я р н ы е д е й с т в и я : п р и в я ж и т е и х к у ж е с у щ е с т в у ю щ и м п р и в ы ч к а м , д о б а в ь т е н е б о л ь ш о й р и т у а л и п р и я т н о е в о з н а г р а ж д е н и е . Х о т и т е т р е н и р о в а т ь с я ? П у с т ь с и г н а л о м с т а н е т в о з в р а щ е н и е д о м о й — с р а з у н а д е в а й т е с п о р т и в н у ю ф о р м у . С о в р е м е н е м т а к и е д е й с т в и я с т а н у т а в т о м а т и ч е с к и м и , а в а ш и ц е л и н а ч н у т и с п о л н я т ь с я с а м и с о б о й » , — п о р е к о м е н д о в а л а п с и х о л о г .

Поймите, кто вы на самом деле

Самопознание — ключ к изменениям в жизни, считает специалист. Задайте себе простой вопрос: знаете ли вы, что вами движет, чего вы боитесь и как воспринимают вас другие? Это важный процесс, который включает три уровня:

Осознание своих действий;

Понимание собственных чувств;

Выявление слепых пятен — тех моментов, когда вы реагируете на эмоции, а не принимаете осознанные решения.

« Т о л ь к о д о с т и г н у в э т и х у р о в н е й , в ы с м о ж е т е п о н я т ь , ч т о и м е н н о в а м н у ж н о и з м е н и т ь в с е б е д л я т о г о , ч т о б ы д в и г а т ь с я в п е р е д » , — д о б а в и л а п с и х о л о г .

Кризис среднего возраста — период, когда кажется, что большая часть жизни уже позади, а многое, о чем мечталось, так и осталось нереализованным. Он, как правило, наступает в возрасте от 35 до 55 лет, хотя временные рамки могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Психолог рассказала «ВМ» о семи главных признаках кризиса среднего возраста.