Как вернуть интерес к сексу, если вы его потеряли

За сексуальное возбуждение отвечает мозг, поэтому при исчезновении интереса к интимной близости нужно работать с мышлением, считает сексолог и педагог полового просвещения Эмили Нагоски. В интервью Men's Health она назвала способ решить эту проблему.

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Нагоски рассказала, что столкнувшимся с интимными проблемами людям обычно советуют стимулировать возбуждение: смотреть порно, купить секс-игрушки или возбуждающее нижнее белье. Однако она убеждена, что в большинстве случаев все это бесполезно.

Нагоски объяснила, что сексуальная реакция возникает так же, как и любая другая реакция в мозге.

« Э т о с о ч е т а н и е с т и м у л и р у ю щ и х и т о р м о з я щ и х и м п у л ь с о в . С и с т е м а с е к с у а л ь н о г о в о з б у ж д е н и я п о д о б н а у с к о р и т е л ю , к о т о р ы й з а м е ч а е т в с ю с в я з а н н у ю с с е к с о м и н ф о р м а ц и ю в о в н е ш н е й с р е д е , н о т а к ж е у ч и т ы в а е т с т и м у л я ц и ю , п р о и с х о д я щ у ю в о в н у т р е н н и х о щ у щ е н и я х т е л а , в м ы с л я х и ч у в с т в а х — в с е , ч т о в ы д у м а е т е , в о ч т о в е р и т е и л и в о о б р а ж а е т е » , — у т о ч н и л а о н а .

Сексолог полагает, что часто причина отсутствия интереса к сексу не в том, что не хватает стимулирующих факторов, а в слишком большом количестве тормозящих импульсов.

« В п е р в у ю о ч е р е д ь , н у ж н о п о н я т ь , ч т о з а т о р м а ж и в а е т в о з б у ж д е н и е и у с т р а н и т ь э т о » , — р е з ю м и р о в а л а Н а г о с к и .

Ранее уролог Рене Малик рассказала, как моментально сделать сексуальную близость ярче и интереснее. Она посоветовала увеличить продолжительность предварительных ласк и откровенно говорить партнеру о своих желаниях.